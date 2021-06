UeD: “È gay”, Davide Lorusso rompe il silenzio e risponde alle accuse di Jessica Antonini

Continua la polemica intorno alla fine della relazione tra gli ex protagonisti di UeD, Jessica Antonini e Davide Lorusso. I due si sono lasciati in un mare di polemiche e i fan incuriositi non fanno che aumentare il vociare. Jessica era stata la prima a dare conferma della rottura, rilasciando diverse interviste nelle quali si dimostrava molto delusa.

L’ex tronista ha accusato Davide di essere scappato via senza una spiegazione. Ma a lasciare tutti davvero senza parole sono state le dichiarazioni successive di Jessica. La Antonini aveva addirittura insinuato l’omosessualità del suo ex. Fino a questo momento, Davide non aveva risposto in nessun modo alle accuse. Ora, però, l’ex corteggiatore di UeD non ci sta e risponde a tono alle parole della sua ex.

Davide sa di aver sbagliato, ma non condivide le affermazioni di Jessica: “A Jessica avevo parlato dei miei dubbi nell’ultimo week-end che avevamo trascorso insieme. Non sono mai scappato dalla stazione. Ci siamo salutati abbracciandoci. Le avevo detto che avevo bisogno di prendermi dei giorni per riflettere sul nostro rapporto. Non mi sentivo più bene, avevo delle perplessità e volevo del tempo per ragionare”.

Prosegue: “Non era mia intenzione abbandonarla, ma solo stare un po’ per conto mio. La situazione poi è precipitata”. Davide ha un rimpianto soprattutto, quello di aver lasciato Jessica in un momento difficile: “Jessica ha subito una grande perdita e io non ci sono stato per lei. Non sto vivendo bene questa situazione anche per questo”.

E ancora: “Dopo esserci lasciati sono stato impegnato con il lavoro, non ci siamo sentiti e Jessica ha chiamato mia madre, piuttosto che chiamare me, per raccontare il dolore che stava attraversando. Quando l’ho saputo ho provato a chiamarla, ma lei non mi ha mai risposto e ha bloccato il mio numero”. Chissà come reagirà Jessica Antonini a queste parole del suo ex.