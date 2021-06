Purtroppo per i fan di tutta Italia, due amatissimi format del palinsesto Mediaset hanno chiuso i battenti. Parliamo di UeD e Pomeriggio 5 che, come di consueto in questo periodo dell’anno, hanno salutato i telespettatori in vista delle vacanze estive.

Niente di cui preoccuparsi, naturalmente, dato che i due seguitissimi programmi torneranno a farci compagnia da settembre. La chiusura ufficiale è avvenuta venerdì 28 maggio, quando sia Barbara D’Urso che Maria De Filippi hanno salutato il loro pubblico fissando l’arrivederci a dopo l’estate. Naturalmente, questo ha portato a un unico ed insistente interrogativo in tutto il pubblico della Mediaset.

Quali programmi arriveranno a tenerci compagnia durante i pomeriggi estivi? Quali saranno i format proposti da ora in poi? Certo, la rete televisiva avrebbe potuto provare a lanciare qualche nuovo programma, per sperimentare delle novità. Eppure pare che le nuove produzioni siano in una statica fase di fermo.

Da ora in poi, infatti, al posto di UeD avremo modo di gustarci l’innovativa soap opera Turca “Mr. Wrong – Lezioni d’amore” con Can Yaman. Mentre, a sostituire Daydreamer arriverà un’altra soap opera made in Turchia, intitolata: “Love is in the Air”. Insomma, il palinsesto di canale 5 in queste vacanze estive ha deciso di attingere copiosamente alle programmazioni delle telenovele turche. Nulla di cui stupirsi, dato che negli anni precedenti la stessa rete televisiva aveva già saccheggiato le reti spagnole delle loro soap opera.

Per quanto riguarda il programma di Barbara D’Urso, pare che la sua assenza sarà colmata dalla trasmissione di una serie di film romantici e d’amore di serie B. Si inizia già da lunedì, con la trasmissione del film: “Innamorarsi a Valentine”. Insomma, una programmazione tutta all’insegna dell’amore e del Romanticismo. Tutto, ovviamente, nell’attesa che le due regine del pomeriggio di canale 5 tornino a farla da padrone a settembre.