A UeD uno dei volti storici del programma è senza ombra di dubbio la dama Ida Platano, che negli ultimi tempi stava conoscendo Alessandro Vicinanza. Una frequentazione che, però, non è finita nel migliore dei modi. Oggi la dama si sta vedendo con un nuovo pretendente di nome Ilie.

Tra loro è nata una bella intesa, anche se Ida Platano in verità ha rivelato: “Pur non essendo il mio prototipo di uomo, voglio andare oltre l’aspetto fisico”. Ma cosa sappiamo di Ilie? è un uomo di 47 anni Romano. Nel suo paese nativo lavora come manager per una società degli Stati Uniti.

Non si è mai sposato e non è mai diventato padre. Oggi decide di mettersi in gioco alla ricerca del vero amore. Lui cerca una donna con cui condividere gioie e dolori lavoro e passioni, e rivela: “Sono piacevolmente imbarazzato”, queste le sue parole durante il suo primo approccio allo studio.

Una volta conosciuta Ida, invece aveva affermato: “Sono molto da ‘vivi la vita’ e mi piacerebbe sapere di più di lei”. Le origini del suo nome le spiega il diretto interessato. Pare abbia radici nel mondo dello sport. Il suo papà aveva una passione per il tennis e per il tennista rumeno Ilie Natase, appunto.

Il cavaliere si imbatte in un momento abbastanza particolare per la Platano, per via della delusione appena ricevuta da Alessandro. Quest’ultimo infatti aveva manifestato, suo malgrado, un interesse per la corteggiatrice di UeD di Matteo Ranieri: Federica Aversano, la non scelta del tronista.

Vicinanza aveva provato a chiedere alla ragazza di restare, per potersi conoscere, ma la proposta è stata rifiutata da Federica. Tale atteggiamento ha smosso ovviamente il malumore di Ida che, dopo aver appreso la situazione, si è sentita presa in giro.

Ilie non rimane di certo in silenzio: “L’altra volta volevo andare via perché di fronte alla sua reazione con Alessandro che aveva chiesto a Federica di restare per una conoscenza, volevo che lei vivesse tutte le emozioni e quindi ho pensato che una cena non sarebbe stata adatta al momento”. Ma comunque decide lo stesso di dare una possibilità al suo rapporto con Ida.