Negli studi di UeD è stato presentato ai telespettatori uno scontro infuocato. Al centro dello studio c’è Ida Platano che, dopo la conoscenza finita male con Alessandro Vicinanza, sta conoscendo un nuovo cavaliere: Ilie.

L’opinionista Tina Cipollari si infuria dapprima con la dama, ma non solo. Quando Alessandro viene attaccato da Armando, si trova al suo fianco la Cipollari che lo difende a spada tratta. Si inizia a raccontare la frequentazione tra Ida e Ilie, e lei rivela.

“Ci siamo sentiti per una settimana di fila, fino a sei ore consecutive. Ilie è carino, sensibile, la sua presenza è una coccola”. Interviene Gianni Sperti, che preso dalla curiosità chiede se tra i due si scattato il bacio e poi dice: “Ho l’impressione che per te sia solo un buon amico…”, osserva.

È qui che Tina comincia a perdere le staffe e si scaglia contro la dama: “Non sei mai chiara e trasparente, non riesci a dire che non ti interessa. Quando si trattava di Alessandro doveva essere tutto cotto e mangiato”.

“Adesso che non è così interessata dice che vuole andarci piano. Ma dai, è proprio una contraddizione vivente!”. Poi si passa a Riccardo, il quale è uscito con una nuova dama: tra lui e lei, invece, pare essere già scattato un primo bacio.

Ida si mette in mezzo e un po’ avvelenata dice: “Lui bacia tutte. Ha detto che non lascia nessuna andare a casa scontenta”. L’opinionista Cipollari interviene ancora una volta a gamba tesa: “Mi chiedo la stessa cosa di te, ha cambiato 4 fidanzati in 4 mesi! Quando le fa comodo tira fuori gli artigli, se no, fa la bella addormentata bel bosco”.

Sperti accusa la sua collega di UeD, di prendere sempre le parti degli ex della dama, Alessandro e Riccardo. Tina risponde: “Vado a loro favore perché hanno ragione!”.