Dopo diversi intrecci e inattesi colpi di scena, anche l’edizione attualmente in onda di UeD si avvia verso l’epilogo, ma le novità nel trono over sembrano non avere fine.

Come i fans ben sanno il parterre maschile del trono over ha recentemente accolto un nuovo cavaliere: Fabio Nova, fotografo nell’ambito della moda. Fin dal suo primo ingresso nel programma è stato subito chiaro che tra il cavaliere l’opinionista Tina Cipollari non corresse ha fatto buon sangue.

I due infatti si sono subito scontrati ed hanno continuato a discutere pesantemente anche nelle puntate a seguire. È soprattutto per la loro inimicizia che volano parole forti e gli studi della Mediaset diventano teatro di forti liti.

Ad un passo dallo stop estivo consueto del programma, Fabio Nova e ha deciso di aprirsi e microfoni il magazine ufficiale di UeD. Il Cavaliere ha parlato della sua decisione ricercare il vero amore all’interno del programma: “Durante quel periodo passato con mia madre in montagna ho visto alcune puntata di UeD e così, un po’ per gioco, ho mandato un video al programma”.

Ovviamente, l’intervista non poteva non toccare il tasto dolente: Tina Cipollari. Nonostante l’antipatia reciproca, Fabio si dice assolutamente disposto a mettere una pietra sopra al passato e ricominciare da capo con l’opinionista.

Questo quello che il cavaliere ha detto al riguardo: “Sicuramente un incontro privato (ride ndr.), potremmo anche farci un aperitivo o una cena, penso che sarebbe divertente. Mi sembra una persona molto simpatica, saghe e brillante: dobbiamo solo aggiustare il rito e mettere da parte gli scambi di offese”.

“Forse anche un ring sarebbe una cornica adatta a un nostro incontro, ma sicuramente vincerebbe lei: mi do subito per perdente”. Tina non sembra abbia accolto la proposta di pace del cavaliere. Non si può seppellire lascia di guerra in questo modo. Nessuna tregua in vista, almeno per il momento.