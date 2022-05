Lo studio di UeD regala ai telespettatori dei momenti di intrattenimento puro: in ogni puntata sono assicurati scontri, colpi di scena e siparietti esilaranti. Nel particolare, a garantire uno show d’eccezione è il trono over, i cui protagonisti creano dinamiche sempre nuove e inaspettate.

Stavolta i riflettori si accendono sul nuovo cavaliere del parterre maschile: Fabio Nova. L’uomo si è già fatto notare per il suo carattere deciso e spigliato, ma nelle ultime puntate sembra avere dato il meglio di sé, specie negli scontri con Tina Cipollari.

L’ultimo scontro ha preso le mosse da una strana richiesta della padrona di casa. Maria De Filippi, infatti, ha chiesto proprio al cavaliere di dare una sua opinione sulle scarpe che l’opinionista stava indossando. Fabio, però, non si limita a questo, ma dice la sua sull’intero outfit della Cipollari.

Bocciati da Nova sia i piedi della donna che il suo vestito. Queste le parole del cavaliere: “Riguardo la moda dovrebbe andare sulle taglie forti. È una bella donna, però se stesse un po’ a dieta le farebbe bene”. Infine la stoccata, tirata dal cavaliere mentre guardava le scarpe di Tina: “Ha il piedino di po**o”.

Ovviamente, l’opinionista non si lascia prendere per i fondelli e risponde subito a tono al cavaliere, che tra l’altro non sembra esserle mai andato a genio. Subito Tina sbotta contro Fabio: “Ma prima di guardare i difetti dell’altro, ti guardi come sei?”.

La discussione continua con toni accesi. L’unica che sembra particolarmente diversità è proprio Maria De Filippi, che continua a punzecchiare l’opinionista sulla faccenda del piede di porco.

Il cavaliere, dal canto suo, rimarca le critiche al vestito della Cipollari, che a quel punto si infuria e difende a spada tratta i suoi stilisti: “Non è che offende me, ma offende le persone che lavorano dietro i miei abiti. È una cosa brutta”. Insomma, tra Fabio e Tina non corre affatto buon sangue e questa è l’ennesima conferma.