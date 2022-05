Hanno da poco lasciato il programma di UeD e, a distanza di qualche settimana, c’è forte curiosità da parte dei telespettatori: come staranno oggi le cose? Stiamo parlando, ovviamente, della coppia formata da Diego Tavani e Aneta, protagonisti del Trono Over di Maria De Filippi.

Sono molti i fans che si chiedono come procede la loro relazione lontano dalle telecamere. Il pubblico si è affezionato sin da subito al Cavaliere che, inizialmente, aveva deciso di corteggiare Ida Platano. I due avevano iniziato una bella conoscenza ed erano tanto in sintonia da spingere la dama a chiedere a Tavani di uscire dal programma insieme.

Ma qualcosa non è andata per il verso giusto e Diego ha deciso di rifiutare l’offerta. L’uomo non si è sentito pronto ad iniziare una frequentazione con Ida. Questo evento ha messo in breve in cattiva luce l’uomo, che è finito inevitabile nel mirino degli opinionisti e di alcuni cavalieri del parterre maschile del trono Over.

È stato proprio allora che è spuntata Aneta, che ha suscitato subito in lui una certa curiosità. La donna aveva da poco chiuso una frequentazione Armando Incarnato. Quest’ultimo aveva sempre descritto la dama come una donna fredda e distaccata.

Ma con Diego pare che le cose siano state completamente diverse: i due si sono trovati molto bene insieme e hanno trascorso delle splendide giornate. La loro sintonia viene sin da subito notata dalla stessa Maria De Filippi, che fa così ragionare la coppia su quale sia la decisione più giusta da prendere.

E così Aneta e Diego decidono di abbandonare insieme UeD. Ma a distanza di qualche settimana, come se la passa la coppia? I due ad oggi appaiono più innamorati e in sintonia che mai.

Dai loro profili Instagram, in diversi scatti si vede la loro complicità, specie nelle serate che spesso trascorrono insieme. I presupposti lasciano intendere solo cose positive, ma affettivamente è ancora un po’ presto per giungere a conclusioni. Non ci resta che attendere ulteriori risvolti.