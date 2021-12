UeD: ecco perché Costabile Albore ha abbandonato il programma

Le vicende sentimentali di Gemma Galgani hanno sempre appassionato i telespettatori di UeD. Il pubblico segue con curiosità i flirt che la dama vive con intensa e travolgente passione. Le sue storie iniziano sempre nello stesso modo: la si vede in prima battuta innamorata e presa dal cavaliere, poi nel giro di qualche giorno è pronta a recriminare ai suoi pretendenti anche le più piccole mancanze.

È successo così anche con Costabile Albore. L’uomo si fa notare per la sua spiccata eleganza, il modo di parlare pacato e sempre composto. Il cavaliere ha da poco rilasciato un’intervista al settimanale ‘Uomini e Donne Magazine’ e ha ammesso: “Non era mia intenzione lasciare Uomini e Donne, ma avevo solo bisogno di una pausa. Dopo Gemma si era creato una sorte di vuoto”.

Ma non solo, spiega nel dettaglio cosa, secondo la sua opinione, è avvenuto durante la frequentazione con la dama torinese: “Secondo me, mancava la sintonia, che invece avevamo dal punto di vista dell’attrazione. Però non ho mai avuto un rapporto conflittuale con lei, con la quale mi sento legato amichevolmente”.

Tra i due c’è stata un’intensa frequentazione. I fans ad un certo punto si erano quasi convinti che Gemma sarebbe uscita dal programma felice, mano nella mano con lui. Secondo l’uomo: “Se Gemma fosse venuta a Sharm con me sarebbe andata diversamente”.

Ma la dama ha preferito concentrarsi su ben altro, come i messaggi del buongiorno o della buonanotte, senza dare peso ai veri sentimenti. “Si sarebbe resa conto che la vita è bella, se la si vive nel modo giusto e con la persona giusta”, queste le dichiarazioni di Costabile, immediatamente dopo la decisione del suo abbandono al dating show di Maria De Filippi. Magari in futuro deciderà di tornare a sedere nel parterre maschile, per mettersi di nuovo in gioco e cercare così la donna della sua vita.