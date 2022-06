In molti si sono chiesti perché il tronista di UeD, Luca Salatino, non ha scelto la corteggiatrice Lilli. Il finale di questo lungo trono è stato accompagnato da molte polemiche.

La prima critica è stata mossa a partire dalla messa in onda della scelta. Infatti la produzione di UeD, ha deciso di dividere in due puntate il momento cruciale.

Sui social appaiono commenti di questo tipo: “Le scelte tornate come ai vecchi tempi divise in 2 giorni. Ma Luca non è di certo uno dei tronisti più memorabili della storia”, “Io vi denuncio se rimandate la scelta a domani” e “Posso dire? Due puntate x una scelta lo trovo too much!!! Che zebedei!!!”.

Una scelta quella del trono di Salatino, che ha attirato l’attenzione anche dell’esperto di gossip Amedeo Venza, che rivela un dietro le quinte inaspettato: “Ma è già finita? Dopo la scelta, avvenuta qualche settimana fa, i due si son visti solo un paio di volte e sembrerebbe che non sia scattata la famosa scintilla”.

“Ma voci vicino a Soraia fanno sapere che al momento stanno provando a trovare un equilibrio…”. Ma allora quali sono stati i motivi del no del ragazzo nei confronti di Lilli?

Lo spiega Luca: “Questo percorso lo abbiamo iniziato insieme. Sei stata la prima ragazza che ho portato fuori e subito mi aveva colpito. Ricordo la prima esterna, ho sentito subito qualcosa di forte, anche il fatto che ti sei raccontata”.

Poi aggiunge: “Ho conosciuto la parte più bella di te, una Lilli senza paure, che si è scrollata di dosso tutto quello che la teneva bloccata. Credo che tutto quello che c’è si è visto in questa ultima esterna”. “Credo di aver trovato una donna con dei valori e tornassi indietro non cambierei niente“. Poi conclude: “Ma alla fine ho dovuto dare retta al mio cuore e la mia scelta non sei tu”.