Come purtroppo accade ogni estate, anche quest’anno la stagione di UeD sta per arrivare al termine. Il programma, infatti, si fermerà per il periodo estivo per poi riprendere la regolare programmazione a settembre.

La curiosità, ovviamente, è alle stelle: i fans vogliono conoscere i nomi dei protagonisti del programma che diranno definitivamente addio alle telecamere e quelli di coloro che, invece, a settembre siederanno sul trono.

Alcuni dei volti del trono over, infatti, stanno portando avanti delle conoscenze assolutamente promettenti che potrebbero arrivare alla famosa cascata di petali. Quali sono queste coppie che potrebbero dire addio al dating show di Maria De Filippi?

Le presenze fisse al trono over sono ormai diverse. Si tratta di personaggi che il pubblico ha ormai imparato ad apprezzare e comprendere, come ad esempio Gemma Galgani, Ida Platano, Biagio Di Maro o Armando Incarnato. Secondo alcuni, è proprio per una delle veterane del programma che sarebbe arrivato il momento del saluto definitivo al parterre femminile.

Ebbene sì: il pubblico crede che la coppia formata da Gemma e Giovanni porterà finalmente godere della cascata di petali, tanto desiderata dalla dama Torinese. I due si sono appena conosciuti, ma sembrano già molto in sintonia. Possibile che sia davvero arrivato per la dama il vero amore?

Nono possiamo che augurarci di sì! In più i telespettatori si aspettano l’addio di un altra presenza storica del dating show. Secondo parte dei fans anche la dama Ida Platano, molto amica della Galgani, deciderà di lasciare il programma con la fine di questa edizione.

Del resto dopo le vicende tanto discusse avvenute dopo il rientro in studio di Riccardo Guarnieri, le critiche sono piovute sulla dama come una doccia fredda. Insomma, secondo i fans il parterre femminile del trono over sta per perdere due delle sue colonne portanti. Non ci resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate.