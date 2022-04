Ormai già da un po’ di tempo Elena Scielzo non fa più parte del parterre femminile di UeD di Maria De Filippi. Proprio in questi giorni, ha deciso di rivelare i veri motivi che hanno portato alla sua decisione di uscire di scena in maniera improvvisa.

Ma di preciso cos’è successo? Perché la dama non è più presente nel dating show? Elena, in un’intervista a MondoTv24, rivela dettagli scottanti. L’ex dama del Trono Over fa un attacco senza precedenti sia ad Armando Incarnato che Biagio Di Maro.

Infatti è a seguito di un duro scontro con i cavalieri che la dama non è più presente. Elena vuole mettere le carte in chiaro e rivela di essere: “Delusa e amareggiata”. Anche se essere stata apprezzata dal pubblico è stato gradevole.

Poi specifica: “Non si è visto perché sono andata vita”. Inizia così il racconto di Elena Scielzo, che confida ciò che sarebbe accaduto durante la sua ultima puntata: “È stata tolta all’incirca mezz’ora di registrazione”. Ma poi dà spiegazioni più chiare: “Fino al punto in cui si vede Biagio che va al centro studio con una delle tante compagne”.

Maria De Filippi aveva fatto intervenire la dama nella conversazione, dando così vita a una fortissima discussione. Elena ha accusato Biagio. “Fa sempre le stesse scene. Però alla fine non esce mai dalla trasmissione”.

L’intenzione della dama di UeD era quella di mostrare a quella donna come Biagio stesse dicendo le stesse cose che, in precedenza, aveva detto anche a lei. “Da lì inizia una discussione molto accesa, per la quale sono rimasta male”, racconta la Scielzo. Il cavaliere si è scagliato ancora una volta contro Elena.

Ma non solo, Biagio l’accusava di avere già un fidanzato fuori dal programma. Un uomo di origine Napoletana. La donna spiega che si tratta solo di un amico e che insieme condividono la passione per il cinema. La calunnia ricevuta è stata troppo forte e ha fatto prendere a Elena la decisione di abbandonare il programma.