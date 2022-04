Luca Salatino e Lilli si stanno oramai frequentando da un po’, all’interno del programma, UeD. In una delle ultime puntate, tra i due è nata una discussione abbastanza accesa. Nella lite si intromette la conduttrice, Maria De Filippi, che cerca di difendere la corteggiatrice del trono classico.

Ma nel spiegare il suo punto di vista e cercare di trovare un qualche compromesso tra i due, fa una gaffe sull’età di Lilli. Le accuse che il tronista ha rivolto alla giovane corteggiatrice sono di trovarla fredda e poco presa dalla frequentazione. Infatti, Luca ammette di vedere che Lilli non gli rivolge attenzioni, non gli chiede mai di ballare con lei quando arriva il momento, di non guardarlo mai durante il corso della puntata.

Dal canto suo, la ragazza si giustifica dicendo di non sentirsi a suo agio a farlo perché non è sicura che Luca sia interessato a lei. Infatti Lilli espone la sua: “Mi sento ridicola, umiliata”. Luca di contro replica aggiungendo: “Ti senti ridicola perché evidentemente non provi niente per me. Non ti dà fastidio quando si alzano loro? A me serve che mi guardi”.

Nel botta e risposta tra i due, Lilli continua dichiarando di dover capire se ne vale veramente la pena. Di fronte alla spiegazione di Lilli, il tronista di UeD sbotta: “Ma tu pensi solamente a te? Sei un’egoista allora”. La conduttrice, sentendo la lite tra i due, si intromette e consiglia a Luca di dare sicurezza alla ragazza: “Dille che ti piace”.

Luca Salatino ascolta il consiglio di Maria e si rivolge a Lilli: “Mi piaci, ma ho bisogno di determinate cose che ti devono venire naturali”. Maria gli spiega perché alla ragazza non viene naturale avvicinarsi a lui: “Ma lei non si alza perché pensa di non piacerti”.

Luca Salatino si stufa e sbotta: “Allora non ha capito niente di me in questi mesi”. Maria con calma, vedendo il tronista infastidito, spiega: “Secondo te se sta qua seduta e non ti guarda, perché lo fa? Lo fa apposta perché spera che tu noti questo. Cosa vuol dire? Che forse è piccolina…”.

E poi arriva la gaffe di Maria. Infatti la conduttrice di UeD si rivolge a lei chiede: “Quanti anni hai Lilli?”. Lei: “28”. Così la conduttrice, spiazzata, ammette l’errore e si riprende per un pelo: “Porca miseria. Pensavo di meno. Vuol dire che è insicura. Ha 28 anni, ma è insicura”.