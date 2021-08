Il lieto fine, a volte, arriva anche per i protagonisti di UeD. E a quanto pare, è arrivato anche per Enzo Capo. Il suo percorso all’interno del programma, è legato a doppio filo con quello di Pamela Barretta, anch’essa noto volto del programma. La loro frequentazione si era conclusa con un importante litigio sui social e nella trasmissione.

Ora, l’uomo ha trovato l’amore e sembra proprio che stavolta sia quella giusta. L’ex cavaliere super discusso del dating show di Maria De Filippi, è ormai pronto al grande passo e i preparativi sono già iniziati. In effetti, la notizia delle nozze di Enzo era già insistente da diverso tempo tra i fans, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che tutto arrivasse così in fretta a compimento.

Invece, presto Capo si unirà in matrimonio con la sua amata Lucrezia Massimo. È stato proprio il discussi ex cavaliere di UeD a rivelare ai suoi followers, tramite Instagram stories, la data delle nozze. E a quanto pare, il grande giorno è proprio dietro l’angolo. Il matrimonio è previsto per il 16 ottobre 2021, soli due mesi di attesa.

Ma non è questo l’unico motivo per cui Enzo ha ultimamente attirato l’attenzione delle cronache rosa su di sé. Sempre nel corso di una chiacchierata con i suoi followers sui social, Capo ha fatto delle rivelazioni a dir poco piccanti. Il cavaliere, infatti, ha svelato qualcosa sulla vita intima con la sua promessa sposa, lasciando tutti a bocca aperta. In particolare, all’ex cavaliere del trono over di UeD era stato chiesto quante volte si trovasse in intimità con Lucrezia.

La risposta di Enzo è stata incredibile: “Minimo una volta al giorno, per questo andiamo d’accordo”. Insomma, un commento davvero peculiare. Nel frattempo, i fans si chiedono se Pamela Barretta interverrà per commentare anche la notizia del matrimonio, cosa che per ora non è successa. UeD, Enzo Capo da una notizia inaspettata: “Mi sposo”. Il discusso ex cavaliere, ha trovato l’amore. Ecco chi è lei