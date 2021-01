UeD: esterna cesurata per Sophie Codegoni. Il gesto spiazza tutti

Arrivano delle scottanti anticipazioni dal programma di Maria De Filippi di UeD. Il trono della bella Sophie Codegoni procede a gonfie vele e la tronista si trova in procinto di una scelta. Ma si scoprirà nel corso della puntata che la redazione è stata costretta a censurare una sua esterna. Ma cerchiamo di capire cosa è successo. Il percorso della giovanissima corteggiatrice è stato pieno di colpi di scena. Oggi Sophie ha scelto di continuare la sua conoscenza solo con due dei suoi corteggiatori, Giorgio di Bonaventura e Matteo Ranieri.

E proprio riguardo un’esterna registrata in compagnia di uno di loro, delle anticipazioni ci fanno sapere che è partita una censura. La Codegoni è stata una tronista, inizialmente criticata, sia per la sua giovane età, sia perché accusata di essersi sottoposta a troppi ritocchini estetici. Ma con il passare del tempo, la ragazza è riuscita a farsi apprezzare dai telespettatori, per il suo carattere schietto e sincero. Tanto da far appassionare in molti alle sue vicende amorose. La tronista milanese si sta confrontando con due ragazzi dal carattere fondamentale opposto.

C’è Matteo Ranieri, che risulta essere un ragazzo taciturno, ma con le idee chiare, che è riuscito in poco, ad accaparrarsi il favore del pubblico. Poi c’è Giorgio Di Bonaventura, un bellissimo giovane, giocatore di basket, con un carattere determinato. I due hanno fatto breccia nel cuore della tronista, non solo per l’aspetto fisico: i valori morali che hanno dimostrato, hanno di certo attirato le attenzioni di Sophie.

Le registrazioni di UeD, diffuse dal vicolettodellenews, ci fanno sapere che verranno fatte due esterne. Matteo organizza un pranzo e un regalo speciale per la ragazza. In studio il ragazzo spiegherà di aver trascorso una splendida esterna, soprattutto perché la bella Sophie, è riuscita a sollevare il suo morale, dato che proprio in quel giorno, ricorreva la data della morte di una persona speciale per lui. Ma l’uscita con Giorgio si rivela alquanto bollente. Il corteggiatore prepara una cena molto intima, l’attrazione tra i due è palpabile e durante il corso dell’eterna, chiedono alla redazione di spegnere le telecamere.

Qui interviene Maria De Filippi, che spiega che i due si sono baciati e che la redazione ha deciso di censurare l’accaduto. Questo anche per via della situazione delicata che il mondo sta vivendo per via del Covid. Ma si scorge chiaramente il disappunto sul viso di Matteo, il quale ammette la sua delusione. Saranno questi gli eventi per un’eventuale no di Ranieri qualora fosse lui la scelta? Non ci resta che attendere la messa in onda del programma di UeD e capire cosa succederà in questo interessante trono.