Ex cavaliere del trono over a breve si sposa. La futura moglie è giovanissima

Si torna a parlare di un ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, che nella scorsa stagione aveva sollevato non poche polemiche. Un ex cavaliere del programma di UeD a breve celebrerà il suo matrimonio. Ormai noto a tutti nel parterre maschile, alla ricerca del vero amore. Ma a quanto pare l’amore il cavaliere lo ha trovato lontano dalle telecamere.

Stiamo parlando di Nicola Mazzitelli, l’ex cavaliere del trono over ha conosciuto la sua bellissima fidanzata lontano dai riflettori. Nicola, ha partecipato al dating show, e durante il suo percorso, è stato accusato di avere un accordo con un’ex dama del parterre femminile, cioè Valentina Dartavilla Lupi. Lui smentì, ma poco dopo la segnalazione, l’ex cavaliere decise di abbandonare il programma di Maria De Filippi, proprio insieme alla dama.

Ovviamente, il tutto si concluse con un nulla di fatto. Fuori dal dating show, Nicola ha conosciuto un’altra donna, lei è Emily, che ora è la sua attuale fidanzata e che gli ha stravolto la vita. Infatti a breve da fidanzata, Emily, passerà direttamente al ruolo di moglie. A comunicare la notizia è stato proprio l’ex cavaliere, attraverso i social.

Nicola ha pubblicato una foto di loro due seduti davanti l’albero di Natale. Nella descrizione spiega: “Volevo dire a tutto il mondo che mi ha detto di si e mi ha reso l’uomo più felice del mondo”. Emily, la fidanzata di Nicola, vive a Vicenza e la loro relazione va avanti da circa nove mesi.

Lei è una ragazza oltre che bellissima, anche molto giovane, infatti da ciò che è emerso, corrono ben 20 anni di differenza tra lei e l’ex cavaliere. La giovane donna ha conquistato Nicola Mazzitelli e insieme stanno vivendo una romanticissima storia d’amore, e per avere il loro lieto fine, tra poco si sposeranno. Auguriamo al nostro ex cavaliere di una bellissima vita i coppi.