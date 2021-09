Nicola Mazzitelli è fidanzato, ma rilascia un'intervista in cui parla della sua attrazione per Ida Platano

Come il pubblico ben ricorderà, Nicola Mazzitelli è stato un ex cavaliere del programma di Maria De Filippi, UeD . Nicola era uno dei volti più chiacchierati del programma e all’epoca aveva intrapreso una conoscenza con la dama Ida Platano, anche lei storico volto del parterre femminile del programma.

In quel periodo l’ex cavaliere era spesso al centro dell’attenzione per i suoi continui litigi con Riccardo Guarnieri. Mazzitelli torna a far parlare di sé per una recente intervista rilasciata a PiùDonna. Il quarantenne, quest’anno, non sarà presente nella nuova stagione del dating show perché, come da lui stesso dichiarato, si è fidanzato. Ma questo non lo rende meno frenato nell’esprimere la sua opinione nei confronti della Platano.

Le sue dichiarazioni sono state: “Non mi vedrete a Uomini e Donne, mi sono fidanzato e sto benissimo. Lei ha 22 anni io 40 ma non sento affatto la differenza. Ci conoscevamo già ma lei era piccola e ci perdemmo di vista. Mentre ero nel programma mi arriva un sms con scritto ‘Ma la smetti di farle impazzire tutte?’ Le risposi. E da quel giorno ci siamo frequentati”. Queste le dichiarazioni di Nicola sulla sua attuale fidanzata.

Il Cavaliere però ha qualcosa da dire anche su Ida Platano, dama del parterre femminile di UeD per cui Nicola non ha mai nascosto di avere un debole:

“Si vede che non era destino. L’ho cercata ma non l’ho mai trovata. Resta una bella donna ma ora sono fidanzato. Ma se Ida chiedesse di me non so cosa succederebbe. Ho sempre una forte attrazione per lei. Sarebbe bello guardare Ida in faccia”

Solo pochi giorni fa ci sono state le registrazioni delle prime puntate di UeD. La loro messa in onda è prevista per il 13 di settembre, sempre su Canale 5. L’appuntamento, al solito firmato da Maria De Filippi, è alle 14:45 . Ciò che sappiamo dalle anticipazioni è che per la Platano si sono già presentati due nuovi Cavalieri.

