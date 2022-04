UeD: Barbara De Santi smaschera Ida e Riccardo

I volti storici del programma UeD sono ormai da tempo la storica coppia Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il cavaliere è tornato da poco nel dating show per rimettersi in gioco e cercare l’amore della sua vita. Una volta in studio, si ritorna a parlare del suo trascorso amoroso con la ex storica: Ida.

Dopo un acceso confronto, i due pare abbiano avuto un riavvicinamento importante, tanto da scatenare le critiche di molti. Una ex dama di UeD del parterre femminile, Barbara De Santi, attacca la coppia facendo delle precisazioni ben chiare.

Vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo all’ex coppia. Il cavaliere e la dama sono tornati ad essere protagonisti per il loro riavvicinamento. Nonostante le loro divergenze, il rivedersi ha scatenato in loro delle forti emozioni.

Tutto fa ben sperare in un ritorno di fiamma. Questo ha inevitabilmente sollevato le critiche e le polemiche sia all’interno dello studio che da parte dei telespettatori. La prima ad avere qualche titubanza è proprio l’ex dama del trono over, Barbara De Santi, la quale ribatte su alcune affermazioni fatte dalla coppia.

Ida e Riccardo hanno sempre affermato di aver trascorso insieme due anni e mezzo. A tali parole la De Santi commenta: “Due anni e mezzo? A me non tornano i conti. Loro non sono mai stati insieme per 30 mesi, mai!”.

Come ricordiamo tutti, all’epoca dei fatti Barbara era una dama presente attivamente nel parterre femminile. Non è la sola ad avere dei dubbi su di loro, anche Tina Cipollari non ci vede chiaro e pensa che due protagonisti stiano in realtà prendendo in giro tutti.

“Tu pensi di imbrogliare tutta la gente che ci guarda?” ha sbottato l’opinionista. Arriva dirompente la replica di Barbara De Santi che, dopo il durissimo sfogo di Tina Cipollari, aggiunge: “Come sempre sono d’accordo con lei. Una vera pagliacciata”.