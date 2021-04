Davide Donadei è uno degli ex tronisti di UeD. Il ragazzo è recentemente uscito dal Trono Classico mano nella mano con Chiara Rabbi, che attualmente è la sua fidanzata. A quanto pare, purtroppo il tronista ha avuto un problema agli occhi che lo ha portato a sottoporsi ad un intervento.

A tenerci aggiornati su quello che è accaduto e sulle condizioni di salute del tronista è proprio Chiara, tramite delle storie che la ragazza ha postato sul suo profilo Instagram: “Ora siamo a Pisa perché Davide sta in questo momento facendo un intervento agli occhi”. Queste parole hanno di certo allarmato i molti fan della coppia, che hanno scritto tantissimi messaggi preoccupati all’ex tronista.

In effetti, nel corso di UeD Davide ha riscosso un grande successo tra il pubblico grazie alla sua spontaneità. Erano presenti in studio per corteggiare il bel pugliese Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi. Ovviamente sappiamo già come sono andate le cose. Attualmente, Chiara e Davide, a dispetto delle malelingue, sembrano più uniti che mai e pieni di amore e affetto reciproci e il pubblico che li ha seguiti nel dating show continua a sostenerli anche tramite social, come coppia.

Proprio per questo la notizia dell’intervento ha molto scosso i fan e in molti, appunto, hanno voluto sincerarsi della salute di Davide. Subito dopo l’intervento, infatti, l’ex tronista ha voluto rassicurare i suoi fan sull’esito dell’intervento, ringraziandoli per l’affetto dimostrato. “Ciao ragazzi, Chiara mi sta aiutando a scrivere e mi ha detto che in tantissimi state domandando come sto”.

Sto abbastanza bene e per assurdo il post è “peggio” dell’intervento (sto a soffrì). Ma per mia fortuna è andato tutto alla grande” ha poi concluso: “Volevo ringraziarvi di cuore e anche se non vi potrò leggere per qualche giorno mi fa tanto piacere sentire così tanto affetto”. Purtroppo, ancora non si sa nulla circa le ragioni dell’intervento, ma almeno siamo sicuri di una cosa: Davide Donadei sta benissimo.