UeD è arrivato al termine anche per questa ultima stagione televisiva. Tornerà in onda su canale cinque, dopo le vacanze estive. Le ultime puntate sono state incentrate sull’avvincente storia di Riccardo Guarnieri e Ida Platano.

Come in molti tra i fans avevano già ipotizzato, Ida ha ormai preso il posto di Gemma Galgani, la sua migliore amica. Le due si vedono e frequento anche lontano dalle telecamere. La loro amicizia è nata proprio tra le mura dello studio di UeD.

La dama Bresciana infatti è stata il personaggio principale della stagione del dating show di Maria De Filippi. La donna oltre alla sua schiettezza si è distinta per il suo temperamento e il suo forte carattere. La relazione con Riccardo Guarnieri l’ha fatta conoscere ancora meglio al pubblico.

Una storia importante, che però si è conclusa in un nulla di fatto. Una relazione vissuta molto intensamente da entrambi, ma che in particolar modo alla dama ha regalato non pochi momenti di sconforto, tanto da costringerla a sottoporsi a sedute di psicoterapia.

Negli ultimi tempi sembrava ci fosse stato un riavvicinamento tra i due, ma non pare sia filato tutto liscio come ci si aspettava. La Platano era completamente presa, sperando in un lieto fine dopo queste ultime vicende. Ma ci sarebbe un altro tronista ad aver perso completamente la testa per lei.

Se vi state chiedendo di chi si tratta, eccovi accontentati: stiamo parlando di Luca Salatino. L’ex tronista, è stato uno degli ultimi arrivati in quest’ultima stagione. Ha deciso di abbandonare lo studio in compagnia di Soraia.

Da quanto sappiamo dai social, la relazione tra i due procedendo molto bene. Nel frattempo, Luca e Ida hanno stretto un forte rapporto di amicizia. Luca non ha mai nascosto il suo debole per la dama.