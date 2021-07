Simone Bolognesi e Federica Lombardi hanno entrambi partecipato a UeD nella scorsa edizione del programma. Tutti e due, purtroppo, avevano abbandonato il programma senza riuscire a trovare l’amore. A quanto pare, però, l’amore per entrambi è stato più facile da raggiungere una volta spente le telecamere, dato che la storia d’amore tra loro è nata una volta fuori dallo studio.

A rivelarlo è stato l’informatissimo Dagospia, che però porta alla luce anche altri dettagli circa la neo coppia. Nonostante i due sembrino essere in perfetta sintonia, c’è qualcosa che non va proprio per il meglio. Nella relazione tra Simone e Federica c’è un pesante fantasma del passato, che mette a dura prova il loro sentimento. In molti sapranno che Bolognesi il cavaliere di UeD, ha avuto una storia di una certa importanza con Belen Rodriguez.

I due sono stati insieme quando lei era appena arrivata in Italia. Sono passati ormai molti anni da quando Simone e la modella si sono detti addio. Ma a quanto pare questa relazione è più ingombrante di quanto non si potesse immaginare. Simone non riesce ancora a distaccarsi del tutto da Belen e Federica è arrivata al limite. La ragazza ha deciso di scrivere una lettera alla redazione di DiPiù, invitando il suo fidanzato ad iniziare a progettare una vita insieme, dimenticandosi una volta per tutte di Belen.

La ragazza spiega di essere sicura di voler costruire qualcosa di duraturo con Simone, nonostante la distanza sia loro nemica. Federica chiede al suo fidanzato di cercare di ritagliarsi più attimi per stare insieme a lei, ma non solo. Nei giorni trascorsi a Milano Marittima, infatti, in molti hanno chiesto a Simone di Belen e questo ha mandato Federica su tutte le furie.

La ragazza non ha nascosto il suo disappunto: “Oggi sono qui a dirti che la cosa è abbastanza fastidiosa. Ora vorrei qualcosa in più. Un segnale forte che il passato è passato e sei pronto a voltare completamente pagina. Posso dirti solo una cosa: al prossimo che si avvicina chiedendoti di Belen, non gli faccio vedere la ‘famosa farfallina’, ma direttamente le…”.