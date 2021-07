Dopo la bellissima esperienza della nascita di Luna Mari, la nota showgirl Belén Rodríguez è stata dimessa ed è finalmente tornata a casa. Nelle sue storie Instagram ha mostrato ai suoi numerosissimi follower la meravigliosa sorpresa che la stava attendendo al rientro.

La casa addobbata con orsetti di peluche, abitini bianchi per la neonata, gustosi dolcetti rosa e colonne di palloncini bianchi e rosa.

Ma non è tutto, c’era qualcuno di molto speciale ad aspettare la sua mamma e la nuova sorellina: il piccolo Santiago. In molti hanno atteso la sua reazione alla vista della bambina appena nata e Belén ha ben pensato di pubblicare un video sui social per intenerire il cuore dell’intero mondo del web:

Santiago è seduto sul divano di casa e il neo papà Antonino Spinalbese gli adagia tra le braccia la sua sorellina. Il primogenito della showgirl la guarda con dolcezza e poi dice alla sua mamma che è bella.

Belén Rodríguez ha sempre coinvolto suo figlio nelle ultime scelte di vita, a partire dalla nuova relazione alla nascita di Luna Mari. Lei stessa ha raccontato in diretta tv, che è stato proprio suo figlio a spingerla verso Antonino, perché secondo lui era l’uomo giusto. Aveva ormai capito che la relazione con il suo papà Stefano De Martino non andava più.

Ha poi portato Santiago alle ecografie, facendogli vivere dei momenti che non dimenticherà mai per il resto della sua vita. E anche riguardo il nome scelto, il fratello maggiore ha avuto un ruolo importante. La showgirl, diverso tempo fa, aveva raccontato che è stato proprio il piccolo Santiago a scegliere il nome Luna. Lei ha poi aggiunto Mari per dare un tocco poetico!

Belén Rodríguez e la nascita di Luna Mari

Luna Mari è nata lo scorso 12 luglio 2021 alle 00.47 con un peso di 2,9 kg. Subito dopo la nascita, Belén Rodríguez ha deliziato i suoi milioni di follower con le prime foto della bambina, che hanno già fatto innamorare l’intero popolo del web!