UeD, Federica Aversano si sfoga dopo la scelta di Ranieri

Le anticipazioni di UeD ci fanno sapere che Matteo Ranieri ha già fatto la sua scelta. Dopo questo annuncio Federica Aversano lancia una frecciatina al vetriolo al tronista. La ragazza si lascia andare ad uno sfogo e lo fa tramite social, dopo aver scoperto di non essere la scelta del tronista.

Tanti i fans che avrebbero voluto che la coppia fosse quella composta da Federica e Matteo. La scelta è caduta sulla corteggiatrice Valeria Cardone. Il tutto è avvenuto nel corso della registrazione di sabato 26 marzo 2022.

Registrazione che andrà in onda nei prossimi giorni. Federica, come ormai già sappiamo tutti, è una ragazza madre e sui social risponde a quelle persone che si permettono di offenderla e che commentano senza educazione.

Queste le parole della ragazza: “È giusto dare un’opinione e un pensiero anche diverso dal mio. Ma sulle offese non transigo neanche un secondo. Pace e amore”. Tornando a noi, Ranieri ha di fatto scelto Valeria, sollevando i dubbi e le polemiche dei telespettatori.

In molti sono convinti che il tronista di UeD abbia fatto la sua scelta per timore. Probabilmente il tronista non voleva correre il rischio di ritrovarsi a vivere situazioni più grandi e complicate di lui. Il fatto che Federica sia già mamma potrebbe rappresentare una responsabilità in più.

La cosa era anche stata confidata dallo stesso Matteo Ranieri, che dinanzi alla notizia aveva palesato delle perplessità. Alcune dichiarazioni di Matteo al momento della scelta sono state rivelate da Lorenzo Pugnaloni.

Il tronista ha spiegato di aver capito sin dal primo incontro e sin dal primo bacio di voler stare con Valeria. A Federica, invece, il ragazzo ha confidato di aver passato dei bei momenti ma che però il suo cuore non si è sentito coinvolto. Federica ha risposto che si è sentita presa in giro anche se già dopo qualche esterna se lo aspettava.