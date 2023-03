UeD, Federico Nicotera ha scelto: ecco tutti i dettagli

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne di martedì 7 marzo 2023, Federico Nicotera ha fatto la sua scelta tanto attesa dal pubblico di Canale Cinque. Secondo alcune anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnalone sul suo profilo Instagram, il celebre tronista avrebbe detto a Carola Carpanelli di essere la sua scelta e lei avrebbe risposto con un bel sì. Scopriamo insieme tutti i dettagli e le reazioni in studio.

Senza alcuna ombra di dubbio, il percorso di Federico Nicotera a Uomini e Donne ha appassionato tutti i telespettatori italiani. La maggior parte di questi ultimi ha sempre saputo che la sua scelta sarebbe stata ricaduta su Carola Carpanelli. D’altronde, i prognostici si sono rivelati esatti: martedì 7 marzo 2023 il tronista e la corteggiatrice sono usciti insieme dal programma condotto da Maria de Filippi.

Nonostante le difficoltà affrontate durante il loro percorso, in una delle più recenti puntate, Carola aveva deciso di scrivere una lettera al suo Federico per esprimere i propri sentimenti. Adesso possiamo dire che il tutto si è concluso con un bel lieto fine.

Per quanto riguarda Alice Barisciani, sembra che quest’ultima non abbia avuto una bella reazione dinanzi alla scelta di Federico. Infatti, la diretta interessata ha ammesso nello studio di Maria De Filippi che si aspettava che non sarebbe stata lei la scelta. Da quanto si apprende da alcune voci di corridoio, si sarebbe lasciata andare anche in un lungo pianto. Prima di lasciare lo studio avrebbe salutato tutti i presenti.

Stando ad alcune anticipazioni emerse in rete, sembra anche che in studio ci siano stati due ospiti a sorpresa per il tronista. Si tratta di sua madre e sua sorella le quali, prima di approdare in studio, le hanno dedicato un video.