UeD, Filiberto attacca Gemma Galgani: “Non sei sveglia, sei lessa”. Tina risponde per le rime

Nel corso della scorsa puntata di UeD, al centro studio si consuma l’ennesimo battibecco tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La dama è convinta che la mancanza di corteggiatori che in questo momento sta vivendo, sia dovuta alle continue battute dell’opinionista nei suoi confronti. Tina dal canto suo, in maniera ironica, decide di impegnarsi in prima persona a trovare un pretendente per la Galgani.

Ovviamente il tutto si consuma con una gag ai danni della dama Torinese. L’ennesimo pretesto per lanciare frecciatine al vetriolo. L’ingresso della dama è accompagnato da una musica appositamente scelta dalla Cipollari, sottolineando che nel parterre maschile non c’è un solo cavaliere che abbia voglia di condividere con lei un solo momento, neanche per un caffè.

L’opinionista con toni molto accesi intervista i pretendenti per far capire che la colpa del mancato interesse nei confronti della donna non dipende affatto da lei. A dare manforte alla sua tesi arriva Filiberto che in maniera spietata, rivolgendosi a Gemma dichiara: “Mi sei simpatica ma non sei una cima. Parlo e tu mi dici che parlo troppo, tu non avevi argomenti quando due persone si conoscono non parlano di tramonti. Ero interessato a te, mi hai deluso perché non sei sveglia, non sei brillante, non sei ironica e sei diventata lessa”.

In maniera del tutto inaspettata a difendere la dama arriva l’opinionista di UeD, Gianni Sperti. La Galgani continua a sostenere la sua tesi e a dare la colpa alla Cipollari. Nel parterre maschile nel frattempo interviene Antonello, che ammette invece di trovare la donna molto interessante.

La vamp Romana, stanca delle continue accuse, decide di spostare l’attenzione su Isabella Ricci. Non è una novità la stima che l’opinionista prova per questa dama. Per lei si presenta al centro studio Michele, un uomo che attira immediatamente l’attenzione della Ricci, la quale decide di accettare la sua conoscenza.

