UeD: finalmente svelata la scelta di Sophie Codegoni

Per il pubblico di UeD, La scelta di Sophie, non è il titolo di un film, ma un momento ben più atteso. Sophie Codegoni, la tronista della versione Classica del programma, è arrivata al momento fatidico: con chi uscirà dal dating show? La scelta ricadrà su Matteo Ranieri, che la tronista ha preferito a Giorgio Di Bonaventura. Le anticipazioni rilasciate da Il vicolo delle news ci danno tutti i dettagli al riguardo. La puntata della scelta è stata registrata martedì 9 febbraio.

Nella puntata, vedremo la Codegoni in uno splendido vestito oro, mentre Giorgio e Matteo si presentano in smoking. Presente in studio anche Davide Donadei, che è uscito da pochissimo dal programma con Chiara Rabbi. Nella stessa puntata vediamo partecipi anche i due nuovi tronisti, che saranno presto i protagonisti di UeD. Parliamo di Giacomo Czerny, videomaker 25enne e del carrozziere Massimiliano Mollicone di 21 anni. Sophie è l’ultima a fare la scelta in questa prima parte del dating show.

La prima è stata Jessica Antonini, che in pochi giorni ha subito scelto di lasciare UeD con Davide Lorusso. A stretto giro di posta, è arrivato il ritiro di Gianluca De Matteis e infine la scelta di Davide Donadei. Siamo sicuri che la decisione presa da Sophie Codegoni sarà approvata anche dal pubblico del dating show. Infatti, i telespettatori hanno sempre manifestato una certa simpatia verso Matteo Ranieri.

Il corteggiatore è nato nel 1992, è tatuato e ligure. Matteo è un lottatore professionista e lavora in un’azienda che produce infissi. Il suo successo è stato dovuto alla sua gentilezza e ad una timidezza rara nei protagonisti del dating show.

UeD: le prime parole di Matteo

Al magazine di UeD, Matteo aveva detto, prima della scelta, queste parole: “Vorrei sapere di essere stato scelto perché Sophie si trova meglio con me piuttosto che con chiunque altro conosciuto in questo contesto”. Di certo una splendida notizia quella della scelta, per Matteo. Ora i due possono iniziare la loro storia d’amore.