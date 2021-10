Avete mai visto Andrea Nicole nel 2015? Ecco come era la tronista qualche anno fa

Andrea Nicole è una dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Ormai da un mese è iniziato il programma condotto da Maria De Filippi e già abbiamo potuto conoscere meglio i nuovi concorrenti, in particolare le loro storie. Tra queste ultime c’è appunto quella di Andrea Nicole la quale ha fatto emozionare tutti. Conosciamola meglio.

Solo da circa un mese è iniziato Uomini e Donne e Andrea Nicole è diventata uno dei concorrenti più amati del programma. Sin dal suo ingresso nello studio di Maria De Filippi, la ragazza si è mostrata per quello che è, sensibile e veramente profonda. Ma avete mai visto come era la tronista nel 2015? Ecco la foto spuntata in rete.

A Uomini e Donne Andrea Nicole con la sua incredibile determinazione, il suo coraggio e la sua forza ha catturato l’attenzione di tutto il pubblico italiano. Come tutti ben sappiamo la celebre tronista ha dovuto affrontare un percorso non di certo facile per diventare la persona che ha sempre sentito e desiderato.

Andrea Nicole dovrebbe essere un esempio di vita per tutte le persone che non trovano il coraggio di dichiararsi per quello che sono a causa dei pregiudizi. Lei ha stravolto completamente la sua vita facendola diventare quello che realmente dovrebbe essere.

Andrea Nicole nel 2015

Tuttavia, la maggior parte delle persone che hanno visto la tronista per la prima volta all’interno dello studio di Maria DE Filippi non sapranno come era qualche anno fa. Infatti nel 2015 Andrea Nicole aveva un aspetto diverso da quello di ora. Infatti la ragazza aveva i capelli biondi, quindi era molto più chiara, un dettaglio che risaltava i suoi bellissimi occhi.

D’altronde la ragazza non sembra essere cambiata più di tanto nel corso di pochi anni. La prima cosa che possiamo notare è la sua bellezza disarmante ma oltre ai suoi tratti estetici ha dei capelli molto lunghi ed un sorriso smagliante. Inoltre, una caratterista che di certo non è passata in osservato sono i suoi occhi, i quali sembrano esprimere una luce intensa.

