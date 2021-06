Anche la stagione 2021 di UeD è terminata. I fan sono già nostalgici: il salotto di Maria De Filippi tiene compagnia a moltissimi italiani che ne sono fortemente appassionati. E proprio questa loro passione li rende curiosi, e come ogni anno, l’interrogativo resta lo stesso: chi occuperà il trono nella prossima edizione?

Il totonome è iniziato ormai da un po’ e sono già trapelate le prime succulente informazioni. In particolare, secondo le voci, il prossimo potrebbe essere un ex protagonista di Temptation Island. Si tratta si Francesco Chiofalo, che aveva partecipato al viaggio nei sentimenti insieme a Selvaggia Roma. Quell’edizione del programma, senza dubbio, ha lasciato il segno nei telespettatori.

I due, anche dopo la loro separazione, sanno bene come farsi notare. Ad esempio, recentemente, Francesco è tornato al centro delle attenzioni per delle dichiarazioni sulla sua ex decisamente poco carine: “Lei non sembra una stron** aggressiva. Lo è proprio!”. Insomma, razionalizzare in maniera pacifica una rottura non è mai facile.

Ma Chiofalo sembra fortemente intenzionato a voltare pagina e andare avanti, aprendo il suo cuore ad un nuovo amore. In una storia su Instagram pubblicata mercoledì 2 Giugno, Francesco fatto la dichiarazione che ha insospettito i fan di UeD. Il ragazzo ha scritto: “Che bella notizia che ho avuto oggi anche se per qualcuno sarà una brutta sorpresa anzi bruttissima…Io lo chiamo semplicemente karma!”.

E ancora: “Purtroppo non posso spoilerare nulla ma ne riparliamo a settembre, ormai è confermato. Vorrei condividere con voi questo momento, ma non posso dirvi nulla. C’è un po’ da aspettare. Poi capirete perché oggi sono così contento. Non riesco a smettere di ridere dalla felicità”. Insomma, sembra proprio che Francesco Chiofalo si stia caricando per una nuova avventura. Presto la notizia sarà ufficiale, ma per ora non rimane altro che un rumor da confermare… a settembre.