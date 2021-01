Francesco Chiofalo vola a Istanbul per fare un nuovo ritocchino: “Questa operazione cambierà i connotati del mio viso”

Francesco Chiofalo viaggio fino in Turchia per una trasformazione fisica

Francesco Chiofalo sale su un aereo e vola dritto dritto fino a Istanbul, la capitale della Turchia. Un viaggio per esigenze di lavoro? Macché! È partito spinto da un differente tipo di motivazione: il desiderio di sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica.

Francesco Chiofalo: modifica sostanziale al viso

A dirlo apertamente è il diretto interessata sul suo profilo Instagram. In questa occasione – ha spiegato – non si limiterà a una semplice “punturina”. Sarà più deciso, drastico e radicale: modificherà letteralmente i connotati del suo viso. Nel leggere il post i followers si sono lasciati andare a teorie di ogni genere.

La giustificazione alle fan

A detta di Francesco Chiofalo, ne uscirà sensibilmente “rinnovato” nell’aspetto. Con le tecnologie attualmente messe a disposizione dalle aziende operanti nel settore, è difficile porre limiti. L’augurio di tutte le sue fan è che non finisca con lo snaturarsi e a omologarsi.

In risposta alla domanda di un seguace che gli chiedeva perché mai si trovasse in Turchia, Francesco Chiofalo ha fornito sui social network la “giustificazione”. Ha in mente di sottoporsi a un’operazione chirurgica, così da cambiare i connotati del suo volto. Dietro alla decisione non ci sarebbe un banale capriccio, bensì un problema di autoaccettazione, avvertito fin da quando era bambino.

Ken umano non è lo stereotipo

Credit @jessicaalvesuk

Non si trasformerà in un Ken umano – ha proseguito Chiofalo, classe 1989 -, del resto non rappresenta il suo stereotipo. Comunque andrà a stravolgere il suo viso nel modo a lui congeniale. Con ciò spera di risolvere la non accettazione di sé stesso. Sarà evidente, chiunque se ne accorgerà.

Francesco Chiofalo non soffre di insicurezza

La carenza di autostima non c’entrerebbe. La gente che lo conosce sa quanto sia sicuro di sé. Per lui gli insicuri sono gli influencer e i personaggi del mondo dello spettacolo che non ammettono di essersi rifatti. Sono insicuri e – ha concluso Chiofalo – temono il giudizio delle persone.