UeD, Franco attacca lo studio. Maria De Filippi gli da ragione

Nel corso dell’ultima puntata di UeD, Franco ha attaccato tutti quelli che parlano di fatica all’interno dello show. Ma la cosa che lascia tutti basiti è che Maria De Filippi da lui ragione e rivela di essere d’accordo con le sue parole.

La conduttrice non sostiene i suoi modi, ma si trova in linea con le sue affermazioni. Il professore di 67 anni attacca tutti quelli che sostengono che partecipare al dating show sia faticoso. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo.

Al centro studio, mentre si confrontava con Gemma Galgani, viene comunicato a Franco che una nuova dama vuole conoscerlo. Lui rifiuta la dama, ma le propone di rimanere per conoscere altri cavalieri.

La donna ammette di essere effettivamente interessata anche a Luigi, ma anche quest’ultimo non accetta la frequentazione. Luigi, però, fa notare a Franco che la donna ha fatto uno sforzo notevole per mettersi in gioco per lui.

Parole che sembrano trovare il consenso di molti, soprattutto di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Ma il professore non ci sta e risponde così: “Andate a zappare la terra, quello è uno sforzo. Non avete mai lavorato in vita vostra, si vede. È una fatica? È uno sforzo questo?”

“Poi vedrete cos’è lo sforzo. Siete dei cialtroni. Con chi ce l’ho? Con tutti quelli che mi attaccano. Chi mi attacca per me è un cialtrone”. Mentre lo studio si rivolta contro Franco, Maria De Filippi mostra il suo punto di vista: “È una conseguenza diretta. Per lui, stare qui non è un lavoro ma un divertimento”.

“La drammaticità e la faticosità di stare al centro studio, per lui, è esagerata rispetto alla vita che normalmente si vive lontano dalle telecamere. Io per certi aspetti lo capisco. Per lui non è una fatica stare lì seduto, per lui la fatica è altro. Quando dice cialtroni? Lì sbaglia”.