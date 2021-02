UeD, frase sconcia di Gemma Galgani: "Sono anni che non..."

Ormai si sa, a UeD Gemma Galgani è insostituibile. La sua sola presenza aumenta lo share, e vedendo il dinamismo che porta nello studio del dating show, non c’è da stupirsi. I suoi flirt e le sue continue scaramucce ne fanno una star, seguita da tantissimi. Questa volta a metterla al centro dell’attenzione sono gli avvenimenti dell’ultima puntata, in cui Gemma si lasciata sfuggire una frase particolare.

Tutti sono rimasti a bocca aperta a sentire le parole della dama torinese. Anche Maria De Filippi è rimasta attonita, nonostante l’abitudine che dovrebbe avere ormai alle gaffe di Gemma. Ecco la frase della Galgano: “Sono quattro anni che non vedevo se***”. Rivelazione fatta di punto in bianco, con un registro che solitamente la Galgani evita accuratamente.

La conduttrice di UeD non ha potuto trattenere un sorriso, e replicare nell’imbarazzo: “Gemma, ma quest’anno… cioè…”. Maria non riesce a finire, ma è evidente cosa intenda. La De Filippi allude alla notte di passione che la stessa Gemma ha raccontato, avvenuta qualche mese fa con Maurizio. Il cavaliere si è rivelato una delusione, ma quel che è fatto è fatto.

Ovviamente, Tina Cipollari, l’opinionista del dating show, non ha potuto non mettere becco. L’obiettivo dell’ex di Kikò Nalli è sempre quello di mettere in imbarazzo la dama torinese. Stavolta Tina ha voluto fare una battuta un po’ pesante, che molti hanno trovato di cattivo gusto. L’allusione è all’età inoltrata della dama, uno dei motivi preferiti di scherno, per Tina.

Allora, la dama torinese ha ceduto, abbandonandosi alla rabbia e versando anche qualche lacrima. La dama è frustrata e si sente umiliata, non da Tina, a cui ormai avrà fatto l’abitudine. A turbare Gemma Galgani sono stati il comportamento e le parole di Maurizio. Il cavaliere infatti, in altre sedi, ha dichiarato di aver approfondito la conoscenza con la dama solo perché lei gli ha teso la mano e dimostrato interesse per prima.