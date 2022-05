Torna in scena ancora una volta a UeD l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri: Federica Aversano. La ragazza ha già fatto perdere la testa al Cavaliere Alessandro. Ma non solo: da alcune dichiarazioni rilasciate da Riccardo Guarnieri, si scopre che anche quest’ultimo ha manifestato un certo interesse per la giovane corteggiatrice.

In studio, in molti notano che Guarnieri e Ida Platano stanno vivendo un certo riavvicinamento. Oggi a parlare di loro è proprio è la Aversano. La ragazza torna sull’argomento, dopo aver ricevuto qualche settimana fa alcuni apprezzamenti da parte del Cavaliere.

Federica esprime la propria opinione in riguardo a ciò che sta accadendo in questi ultimi giorni nello studio di UeD, senza tralasciare delle frecciatine rivolte proprio a Ida Platano. L’intervista è fatta ai microfoni del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi.

Nella scorsa settimana, come ben tutti ricorderanno, Riccardo aveva lasciato il pubblico di stucco dichiarando il suo interesse per la giovane corteggiatrice. Una cosa però va messa in chiaro: i due non si sono mai visti né incrociati in studio, dato che il percorso di Federica nel trono di Matteo Ranieri è terminato qualche settimane prima del ritorno di Guarnieri.

A tali dichiarazioni, la corteggiatrice risponde così: “Ah. Ecco (ride). Già credo che Ida non mi sopporti… e non ha ragione! Forse lo farei per smacco, mi sta antipatica per quello che ha detto su di me. È un bell’uomo”.

“L’ho seguito, mi piace nei modi di fare. È molto carino e gentile”. Dunque la ragazza rivela che in realtà trova il cavaliere un uomo interessante e piacevole, a primo impatto. Diverso è per Ida: di sicuro tali parole non le faranno piacere.

Le due in passato, nello studio, avevano avuto un piccolo battibecco. Molti i telespettatori che pensano che sia Ida Platano quella che spera in un ritorno di fiamma ed al comportamento di Riccardo.