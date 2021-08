Gemma Galgani, la storica dama del parterre femminile del trono over di UeD, è pronta a tornare alla carica nella prossima edizione del dating show. La bionda Torinese è ormai ospite fissa del format di Maria De Filippi e sarebbe davvero dura immaginare lo studio senza di lei. Proprio per questo, in barba alle tante voci che preannunciavano il suo abbandono, Gemma si sta riscaldando per le prime registrazioni che avranno inizio a breve.

Nel frattempo, però, la Galgani comincia ad annunciarsi al pubblico, rilasciando delle interessanti dichiarazioni nel corso delle interviste. In particolare, raggiunta dai microfoni del magazine ufficiale di UeD, la dama torinese ha fatto una somma del suo lungo percorso nel dating show. Immancabile, infine, una stoccata all’acerrima nemica Tina Cipollari.

Ma cosa ha dichiarato la dama? Vediamo insieme. L’intervista di Gemma inizia con un bilancio delle sue presenze nel format: “Di momenti brutti ce ne sono stati. Tutto quello che mi viene voglia di fare in un preciso momento lo faccio e basta, ignara e indifferente a quello che potrà succedere dopo”.

E ancora: “Certo sono anche consapevole che un atteggiamento di questo tipo comporta rischi. Espone più facilmente a critiche e delusioni, ma sono fatta così e non credo di poter cambiare proprio adesso”. Poi, la dama torinese di UeD, ha riportato alla memoria le sfilate organizzate dal programma nella scorsa edizione. La Galgani racconta di essersi sentita molto soddisfatta nell’esibizione in cui ha riproposto una delle coreografie di Flashdance.

Infine, la stoccata al vetriolo a Tina Cipollari: “A Tina suggerisco di fare il pieno di argomenti nuovi da esporre in trasmissione, così non deve sempre ricorrere alle offese nei miei confronti, oppure a tirare fuori pettegolezzi infondati sulla mia vita passata. Poi, mentre ci sono, le direi anche, oltre a evitare parole trite e ritrite verso la sottoscritta, di proporsi con un nuovo look magari, qualcosa di più fresco, più giovanile, più informale… del resto andiamo in onda alle tre del pomeriggio, mica deve agghindarsi come fosse ogni puntata alla Prima della Scala”.