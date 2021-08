Icona storica di UeD di Maria De Filippi è senza ombra di dubbio l’opinionista Tina Cipollari. Ormai risaputo il grande amore che la donna esprime tutte le volte nei confronti della sua famiglia. La Vamp condivide sui suoi profili social un messaggio d’amore tutto dedicato a suo figlio. Il matrimonio con il suo ex marito Kikò Nalli è durato all’incirca 15 anni.

La loro relazione era nata proprio negli Studi di UeD. Da questa splendida storia d’amore sono nati ben tre figli maschi. La loro separazione è sempre stata caratterizzata da un comune accordo tra i due ex coniugi. Infatti i figli sono rimasti in pianta stabile nella loro casa mentre lui e Tina si sono sempre alternati di settimana in settimana.

Il tutto organizzato per regalare ai ragazzi la tranquillità e la serenità che meritano. Il matrimonio è stato dettato da una forte passione e un grande amore, finito il quale ha comunque lasciato spazio al rispetto e all’affetto reciproco. In questi giorni il figlio maggiore della coppia, Mattias, ha compiuto 18 anni. Per tale ragione l’opinionista di UeD ha voluto condividere con i suoi fan un video commovente con tutte le tappe importanti nella sua vita.

È in questo messaggio che Tina Cipollari lascia intravedere quella parte nascosta di sé, caratterizzata dalla sua immensa dolcezza. Una tappa importante nella vita di Mattias che vede la commozione anche di papà Kikò. Anche Tina Cipollari si sta preparando a un’altra tappa fondamentale della sua vita.

In vista del suo secondo matrimonio, infatti, l’opinionista attraversa un particolare momento, felice dopo il ritrovato amore con l’imprenditore Vincenzo Ferrara. Kikò Nalli, invece, dopo la fine della relazione con Ambra Lombardo, si dice di nuovo innamorato. Ma tutt’oggi le cronache Rosa ancora non hanno scoperto l’identità della sua nuova compagna. Non ci resta che attendere nuovi risvolti.