Le telecamere negli studi di UeD si sono spente ormai da settimane, ma i protagonisti del trono Over hanno ancora molto da dire. Anche quest’anno, come nei precedenti, la versione senior del dating show ha visto come protagonista indiscussa Gemma Galgani. La dama torinese ha affrontato un’annata di delusioni e sconforti.

Sicuramente, tra le varie conoscenze che per la dama si sono rivelate sfortunate c’è da ricordare quella con Aldo Farella. Il cavaliere aveva tentato di conquistare il cuore della bionda torinese. Purtroppo, la sua impresa si è rivelata sfortunata e Gemma ha ammesso di vederlo come un semplice amico.

Ai microfoni del magazine ufficiale di UeD, il cavaliere ha voluto aprirsi e rivelare le proprie emozioni. Nonostante la loro frequentazione fosse stata caratterizzata da molti tira e molla, Aldo sembra essere affezionato alla dama. Infatti, il cavaliere ha rivelato di aver contattato Gemma poco dopo la chiusura estiva del dating show. Le sue intenzioni erano le migliori, ma la risposta di Gemma si è rivelata decisamente deludente agli occhi di Aldo.

Il cavaliere riporta il messaggio che ha recapitato alla Galgani: “Le ho scritto che, al di là degli eventi, la considero una splendida persona, e ho sottolineato che per lei ci sarei sempre stato”. Gemma, dal canto suo, avrebbe risposto in modo molto freddo e distaccato, dicendo: “Grazie, buona estate”. L’intento di Aldo era quello di rinnovare l’amicizia con la Galgani, ma questa risposta l’avrebbe fatto ricredere.

Ad ogni modo, Aldo Farella subito dopo si è deciso a scrivere anche ad Isabella Ricci, con cui porta avanti una frequentazione. Su questo dettaglio, il cavaliere ha rivelato di aver ricevuto un’ottima sorpresa: “È stata una telefonata molto cordiale e aperta alla possibilità di una frequentazione, sempre amicale, ma va bene così”. Insomma, sembra tutto fermo e rimandato a Settembre, quando UeD riaprirà i battenti.