Argomenti piccanti in studio per Gemma Galgani e Costabile

Le dinamiche di UeD si fanno sempre più bollenti e gli argomenti diventano piccanti. Gemma Galgani si è nuovamente scontrata con Costabile: i due affrontano argomenti un po’ sopra le righe. La dama e il cavaliere avevano chiuso la loro frequentazione ,anzi, in realtà Costabile aveva deciso di porre fine alla storia, perché stanco delle continue accuse della donna.

Fonte studi UeD

La Galgani si fa prendere dallo sconforto e dopo un primo momento di pausa affila le unghie e attacca Costabile. Durante la puntata, Gemma spara a zero sul cavaliere, anche con argomenti abbastanza piccanti e poco adatti all’orario televisivo.

Il tutto urta ancora di più l’uomo, il quale è sempre più lontano e convinto di non poter continuare la frequentazione con la donna. Tina Cipollari non ci pensa due volte e parte subito con il suo teatrino, regalando a Gemma un rotolo di carta per asciugarsi le lacrime: “Lo Scottex, Maria, è utile oggi”.

Non solo: l’opinionista le dedica una canzone, ovviamente: “Perdere l’Amore” di Massimo Ranieri. Ma la dama non si lascia scoraggiare: ha delle cose da dire e a quanto pare nessuno dei presenti può fermarla. Gemma si sente presa in giro soprattutto perché solo la sera prima i due pare abbiano trascorso dei momenti intensi in compagnia.

A tal proposito dice: “Inaccettabile. Perché non me l’hai fatto capire ieri sera? Con me non sei stato onesto. Un sacco di patate sarebbe scaricato meglio. Tu mi baciavi perché volevi portarmi a letto. Convinci tutti ma non me… Tu dal bacio al letto, io voglio il romanticismo. Io non sono una donna da letto”. Ma Tina rimane ferma sulle sue idee: “Si è comportato benissimo. A lei non è mai interessato dal primo giorno.. Per avere l’approvazione del pubblico si mette così a fare questa pietà. Non dovete credere a quello che dice lei. Ciarlatana, cialtrona”.