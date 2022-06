Gemma Galgani al centro di un nuovo scandalo: tutti non fanno altro che parlare della dama di UeD nelle ultime ore. Oramai la maggior parte della popolazione italiana conosce la protagonista indiscussa del trono over di UeD Gemma.

Infatti sono moltissimi anni che frequenta il programma e sembra che ogni edizione le regali tante emozioni, sicuramente molti forti. La donna partecipa nella speranza di trovare il vero amore, al quale non smetterà mai di credere e continua, di anno in anno, a presentarsi nel programma e aspettare dei corteggiatori sinceri e onesti per lei.

La fortuna non sempre è stata dalla sua parte, infatti sono state molte le sofferenze ricevute, ma questo non la fermerà dalla sua ricerca. La dama di UeD è molto attiva sui social. Infatti non smette mai di stupire i suoi followers con molti scatti, uno in particolare ha scatenato il web e nessuno riesce a credere ai propri occhi.

Gemma si sta godendo una pausa, infatti come si può notare dalle sue Istagram stories. Attualmente si trova in vacanza al mare: un po’ di meritato riposo è più che legittimo. D’altronde dopo la fine del programma la dama torinese deve ricaricare le forze per iniziare a settembre più forte di prima, pronta per le nuove esperienze e soprattutto per affrontare anche le vecchie conoscenze.

Ora però molti fans si chiedono se Gemma si trovi in vacanza da sola o in compagnia di qualcuno di speciale. In tanti sostengono che per la bella dama sia arrivata una nuova conoscenza, altri non si sono dimenticati di Giovanni, il cavaliere delle ultime puntate.

Molti sostengono che la protagonista del programma possa addirittura abbandonare la trasmissione a settembre per partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Per il momento non conosciamo ulteriori dettagli.

D’altronde Gemma è così: un vulcano di emozioni sempre pronta a stupire non facendo mai delle cose scontate o banali. Uno dei suoi ultimi scatti la ritrae più sorridente che mai, con lei in primo piano e il mare che le fa da sfondo.