UeD, Gemma Galgani: arriva in studio una sua vecchia conoscenza

Non si può dire UeD senza pensare a lei: la mitica Gemma Galgani. La dama torinese vanta una presenza decennale nel dating show ma nonostante ciò continua ad essere la protagonista indiscussa. La più amata dal pubblico e dalla redazione però, non riesce di contro a trovare il vero amore. Nella puntata di ieri, la produzione del programma ha voluto dedicare molto spazio alla dama torinese, che ha ricevuto molte sorprese gradite. In studio, infatti, hanno fatto il loro ingresso diverse new entry.

Si tratta di die dame che sono entrate a far parte del parterre del Trono Over. Le due donne, Isabella ed Elsa, si sono presentate al centro studio di UeD. È proprio in quel momento che Elsa fa una rivelazione inaspettata: lei e Gemma si conoscono già da parecchio tempo. Infatti, la donna dirigeva una profumeria di cui la dama torinese era cliente affezionata. Ma le belle notizie per la Galgani stanno per finire. Infatti Tina Cipollari non perde tempo e subito cerca di mettere a tacere l’antagonista, dapprima rimbrottandola, poi passando ai fatti.

L’opinionista abbandona per qualche minuto lo studio per recarsi dalla regia, da dove fa spegnere il microfono della dama. Ma non finisce qui! Tina ha anche fatto mettere una distorsione alla voce di Gemma, in modo tale che ogni frase sembrasse pronunciata da una papera.

Un momento ilare che ha provocato le risa di tutti, anche Gianni Sperti. L’unica che non sembra affatto divertirsi è proprio la povera Gemma, che è affranta per un’altra derisione. Il focus, subito dopo, è passato su Riccardo Guarnieri. Il cavaliere ha da poco visto la sua frequentazione con Roberta Di Padua finire in malo modo.

Ma Riccardo Guarnieri non ha intenzione di arrendersi e inizia a frequentare due dame: Antonella ed Elisabetta. La storia con Roberta sarà davvero finita o dobbiamo aspettarci un ritorno di fiamma in grande stile? Staremo a vedere, ma i presupposti non sembrano essere dei migliori.