Gemma Galgani attacca Isabella Ricci. La dama non sa però che in realtà le ha fatto un favore

La nuova stagione di UeD è partita senza dubbi nel migliore dei modi. Le prime puntate sono state già mandate in onda. Riconfermati volti storici del programma, ma sono tante anche le novità del format, soprattutto sul trono classico. Si accendono i riflettori su due dame storiche del trono over. Parliamo dell’inimicizia che corre tra Gemma Galgani e Isabella Ricci.

Al centro studio tra le due donne si accende un’aspra discussione. La pacata Isabella perde le staffe e si alza dalla sua sedia per affrontare la Galgani. Non è un segreto ormai che tra le due donne scorre una certa rivalità. A scatenare il diverbio è stato il nuovo profilo Instagram che la Ricci ha da poco aperto. Un blog di moda che piace molto. Un account che oggi registra 43,7 Mila follower.

Tale scelta scatena la gelosia della dama Torinese di UeD, la quale accusa Isabella di gestire una pagina sponsorizzata, solo per avere maggiore visibilità. Ma la Galgani, improntando questa discussione negli studi di Canale 5, in realtà non sa che fa un favore ad Isabella.

Infatti, a quanto si può constatare, subito dopo la messa in onda della puntata, il pubblico incuriosito si è riversato proprio sulle pagine dell’imprenditrice. Tale pubblicità ha fatto aumentare a dismisura i followers della Ricci. Infatti gli utenti, oggi aumentano minuto dopo minuto. Quindi le parole di Gemma, a sua insaputa, in realtà hanno dato una gran visibilità alla sua nemica.

La dama Torinese, al centro dello studio, cerca di sminuire la figura della sua rivale, facendo notare che Isabella si è sempre presentata come una: “Santa”, ma che in realtà, secondo la sua opinione, la Ricci nasconde tutta un’altra personalità. Immediata la reazione di Isabella, che energicamente si difende dalle accuse appena ricevute, rimandando al mittente tutte le affermazioni fatte su di lei.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: