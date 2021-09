Isabella Ricci viene attaccata da Biagio. Maria De Filippi interviene per difendere la dama

Le prime puntate della nuova stagione di UeD sono già andate in onda. Appuntamento firmato sempre da Maria De Filippi su Canale 5 alle 14 e 45. I telespettatori sono rimasti incollati allo schermo. In pochissimi giorni sono stati già diversi i colpi di scena e le novità. Al centro studio arriva il famoso cavaliere Biagio Di Maro che, in maniera inaspettata, richiede un chiarimento con la dama Isabella Ricci.

A quanto pare all’uomo non sono stati bene alcuni aggiornamenti della dama. Nell’ultima puntata della scorsa stagione, come in molti ricorderanno, tra Biagio ed Isabella c’era stata una prima conoscenza finita poi male con diversi attriti. Il cavaliere si è legato al dito questo confronto e dopo una lunga estate oggi vuole chiarire la situazione.

Si era lasciato intendere che in passato tra i due ci fosse stato qualcosa di intimo, avvenuto nella camera d’albergo dell’uomo. Isabella ha voluto interrompere la conoscenza con Di Maro perché nel corso dell’ultima stagione aveva scoperto che il cavaliere di UeD ci provava in maniera insistente con tutte le donne del parterre femminile.

È qui che arriva la stoccata di Biagio il quale sostiene che la dama di UeD, in realtà, si sia concessa facilmente e che l’immagine pulita che vuol far passare non è così vera. A tali parole immediatamente arriva l’intervento dell’opinionista Gianni Sperti, che prende le difese della Ricci.

Gianni Sperti sottolineare la poca eleganza dell’uomo nei confronti di una donna nel catalogarla in certi stereotipi. A tal proposito anche Maria De Filippi prende la parola. La padrona di casa fa notare che mettere in piazza le proprie vicende personali che coinvolgono anche altre persone in realtà è una caduta di stile. Insomma le prime puntate fanno ben presagire in una stagione piena di colpi di scena. Ne vedremo delle belle.

