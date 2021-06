Lo scopo di tutti i protagonisti nello studio UeD è ovviamente quello di trovare l’amore. Ma, spesso, quello che dame e cavalieri riescono a trovare sono delle profonde inimicizie. Ne è un esempio lampante il rapporto, decisamente tutt’altro che disteso, tra Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri.

I due protagonisti del trono over spesso si sono ritrovati a battibeccare, principalmente per via dell’intento di Gemma di difendere la sua amica Ida Platano, ex storica del Guarnieri. Basti pensare a quando, mentre Ida e Riccardo stavano partecipando a Temptation Island, la dama Torinese arrivo fino all’Isola, dove si svolgeva il reality, per rincuorare la sua carissima amica.

Una vicenda emblematica, ma di certo non l’unica di questo genere. Gemma ha sempre difeso Ida a spada tratta, specie quando tra lei e Riccardo è arrivata la rottura. Il cavaliere non ha mai perso occasione, però, per rispondere alla dama Torinese a tono. Nel magazine ufficiale di UeD, la dama torinese ha voluto parlare di questa rivalità lanciando anche una frecciata contro Guarnieri.

“Spesso mi ha ostacolata. Si sa che non ero una sua sostenitrice, ma non ho mai interferito nella sua relazione con Ida. Tante volte in passato avrei voluto prendere le difese di Ida. Le ho consigliato di chiedere un aiuto psicoanalitico e l’ho fatto affinché riacquistasse stima in se stessa, perché è una donna e una mamma meravigliosa” dice. Riccardo non ha ancora risposto in nessun modo alle accuse. Considerato il silenzio stampa in cui il cavaliere si è chiuso da tempo è probabile che ci sarà da attendere.

Nel frattempo, però, Ida ha parlato anche lei al magazine del dating show, spendendo splendide parole sulla sua amica Gemma. “Mi dà molto fastidio quando viene derisa, soprattutto quando si va sul personale e sul suo passato. Cerco ogni volta di sollevarle il morale” dice.