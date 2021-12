UeD: la scelta di Andrea Nicole nasconde un retroscena rivelato da un caro amico della tronista

Arrivano delle notizie molto interessanti sul trono classico di UeD. Ancora non è stata mandata in onda la scelta di Andrea Nicole. Giungono però delle informazioni clamorose che cambiano tutto lo scenario raccontato finora. Un colpo di scena che fa luce sulla vicenda. Come ormai tutti ben sanno, la tronista ha già fatto la sua scelta, e il tutto non è avvenuto nel modo consueto che il programma prevede.

Fonte studio UeD

Nicole è stata accusata di aver mancato di rispetto a tutti: la redazione, gli autori, Maria De Filippi e il pubblico. Andrea si sarebbe incontrata con il suo corteggiatore Ciprian di nascosto, senza avvisare nessuno, e la scelta è avvenuta dopo aver trascorso una notte insieme. Ma qualcosa sembra non essere andata proprio come è stato raccontato.

Prima della messa in onda, un caro amico della tronista, decide di rompere il silenzio, per far chiarezza e spiegare come sono andate le cose. A quanto pare, le notizie trapelate sul web, riportano delle vere e proprie inesattezze. Quello che verrà mandato in onda, fa parte del mondo dello spettacolo e non corrisponde alla vita reale. Il ragazzo invita la stampa a moderare i toni e a far attenzione a ciò che si scrive.

Ecco le sue parole: “Come al solito le notizie trapelano prima della messa in onda dei programmi e i commenti si sprecano. In merito alla scelta di Andrea Nicole, credo che a tutte quelle persone che hanno scritto cose pesanti e offensive, vada ricordato che il programma e le aspettative del pubblico a casa, hanno uno schema, l’amore invece uno schema non ce l’ha”.

Ma non solo, l’amico spinge il pubblico alla cautela: “Prima di trasformarvi tutti in leoni da tastiera aspettate la puntata. Andrea Nicole ha fatto un percorso coraggioso da solista libera e così l’ha terminato. Anche se non ha concluso propriamente secondo la scaletta, ha scelto da donna libera e la sua scelta va rispettata”. Ha poi rivelato infine: “Vi assicuro che ciò che si vede da casa non ha nulla a che fare con le dinamiche che accadono dietro le telecamere”. Arriva in conclusione una frecciatina al vetriolo: “Se sapeste esattamente come sono andate le cose non la pensereste così. Lo spettacolo è spettacolo, la vita vera è altra”.