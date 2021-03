UeD: Gemma Galgani ci casca di nuovo

Gemma Galgani sembra non trovare pace a UeD. La dama, stavolta, è rimasta molto infastidita dal comportamento del cavaliere Cataldo. Il motivo sarebbe che il cavaliere avrebbe cercato il contatto fisico con la dama solo con lo scopo di metterla alla prova. Nel corso della puntata, la dama ripete di essere molto contrariata dall’atteggiamento del cavaliere e vorrebbe più trasparenza. Proprio per questo Gemma ha dato un ultimatum a Cataldo, attirandosi le critiche degli opinionisti.

Infatti, Gemma Galgani e Gianni Sperti sono sicuri che quelle della dama siano solo scuse per celare una totale mancanza di interesse da parte sua. Infine, il colpo di scena: Gemma fa una dichiarazione al giovane cavaliere Luca. Il colpo finale? La dichiarazione inaspettata al giovane cavaliere Luca. Insomma nello studio di Uomini e Donne è arrivato un nuovo cavaliere, che ha scritto alla redazione per conoscere Gemma Galgani. La dama è davvero stizzita dal comportamento di Cataldo e cerca ovviamente un’alternativa.

La torinese ha trovato di pessimo gusto il tentativo del cavaliere di dormire con lei già dal primo incontro, prima ancora di potersi conoscere meglio. Per di più la giustifica di Cataldo, che assicura che il suo comportamento era finalizzato solo a mettere alla prova Gemma, è di pessimo gusto e, soprattutto, non sembra convincente. Tutto questo, però, e stato più che abbastanza per stizzire Gemma. La dama ha dichiarato con fermezza di non avere nessuna intenzione di lasciarsi mettere alla prova.

Nonostante la lite, Gemma acconsente ad approfondire la conoscenza con Cataldo, ma subito dopo cambia idea e fa retro front. La dama annulla l’appuntamento con il cavaliere, che continua a scusarsi senza però riuscire a smuovere le ferme convinzioni della Galgani. Tina Cipollari e Gianni Sperti allora hanno attaccato la dama del trono over.

I due opinionisti hanno attaccato la protagonista del Trono Over, accusandola di mentire solo per non ammettere che in realtà non è affatto interessata a Cataldo. La situazione in studio si fa critica quando Gemma decide di tirare di nuovo in ballo il cavaliere Luca, rivelando il suo interesse per lui. A quel punto Tina Cipollari ha perso le staffe e la accusa di non stare cercando davvero l’amore a UeD. Come se non bastasse, la torinese rifiuta altri due corteggiatori e, dato che Luca non ha nessuna intenzione di cedere alle lusinghe della torinese, alla dama non resta che tornare da Cataldo.