Nella sfilata per le dame del Trono Over, Gemma Galgani si presenta vestita come Madonna

A UeD è periodo di sfilate. La nuova passerella organizzata dalla redazione del dating show ha un tema particolare: “Come una star” è il titolo. Gemma Galgani, per questa esibizione, ha di certo dato il meglio di sé. La dama di Torino si è presentata sulla passerella in una spiritosa imitazione di Madonna nel video “Like a Virgin”: sfoggia uno splendido abito da sposa indossato. on grande ironia.

Repentino il commento di Tina Cipollari: “E’ partita una querela da parte della signore Ciccone in arte Madonna”. Nicola Vivarelli sembra estasiato ed esclama: “Come fai a non dare voti alti?”. Riccardo, che ha avuto modo di uscire con Gemma, commenta: “Sei stata brava e sei stata molto spiritosa”. Poi la Cipollari rincara la dose, schernendo la dama: “Hai pensato a come pagare i danni che ti chiederà Madonna? Ti fanno vincere per pietà”.

Anche Tinì ci mette del suo: “Sono rimasta delusa perché non ci hai fatto vedere la giarrettiera”, Gemma, subito dopo, le mostra soddisfatta la giarrettiera che portava indosso. Al momento Gemma è divisa tra Aldo e Roberto. Dopo aver accettato l’invito di Aldo, Gemma ha accettato anche di incontrare Roberto, che è nel programma appositamente per lei. Nel primo incontro, la dama ha confessato di non essere stata subito attratta da Roberto, ma ha voluto dargli una possibilità.

Archiviata l’ultima delusione emotiva, Gemma continua ad avere speranza, mentre l’opinionista ha una visione diversa. La nuova lotta tra Gemma Galgani e Tina Cipollari? Dopo aver saltato diversi episodi, la furia bionda di UeD è tornata a commentare le vicende emotive di dame e cavalieri del dating show, anche se a distanza.

Tina non ha esitato a commentare l’ultimo episodio della Galgani e, dopo aver visto la signora passare la serata con Aldo, ha fatto un pronostico. Secondo l’opinionista, la dama torinese sta per porre fine alla sua relazione con Aldo. La bionda opinionista pensa che anche con Roberto ancora una volta accadrà la stessa cosa.