UeD: Gemma Galgani come Mara Venier. Piovono polemiche

Gemma Galgani e Mara Venier hanno in comune più di una cosa. Le due donne sanno come far sollevare le polemiche

La nuova stagione di UeD è da poco iniziata. Appuntamento firmato sempre da Maria De Filippi su canale 5. Tante le novità di quest’anno che hanno tenuto i telespettatori incollati al televisore. Volto storico del programma rimane sempre lei: Gemma Galgani. La dama si è presentata in studio con il suo nuovo décolleté e delle labbra rimpolpate.

La scelta della donna di sottoporsi alla chirurgia plastica a 70 anni, ha di certo inevitabilmente sollevato delle polemiche. La voglia della dama di rimettersi in gioco in piena coscienza e con grande soddisfazione è stata comunque fonte di critiche sia all’interno del programma sia fuori. Ma tutto questo cosa c’entra con la conduttrice Mara Venier?

Presto detto, la conduttrice e la dama hanno qualcosa in comune, ed entrambe sono state vittime di qualche critica di troppo. Il rientro in studio della Galgani ha attirato l’attenzione del pubblico, curioso di scoprire le nuove forme nella donna, ma non sono mancati gli attacchi da parte nella sua acerrima nemica Tina Cipollari.

L’opinionista di UeD, in tale occasione afferma: “Ma non ti vergogni?”. Di certo già si sapeva che anche nella nuova stagione tra le due si sarebbe riaccesa una certa rivalità. Gemma difende le sue decisioni così : “Ho ceduto alla vanità, lo ammetto. Ho deciso di fare un regalo a me stessa e sono pienamente soddisfatta”.

Anche Mara Venier in passato è stata vittima di critiche. La conduttrice è stata attaccata per i suoi lunghissimi capelli biondi. Sui social qualche utente la definì troppo vecchia per una capigliatura così. Molte le similitudini che accomunano le due donne. Dato di fatto è la libertà di scelta che ogni individuo ha nel gestire il proprio corpo. Niente fa riferimento ad un limite di età. Essere attaccati e denigrati per una scelta personale invade un po’ troppo la privacy delle persone.

