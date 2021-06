Sono ormai più di due settimane che lo studio UeD ha chiuso i battenti per l’estate, lasciando spazio a due soap opera turche. Eppure, i grandi volti del dating show della Mediaset continuano a tenere i telespettatori incollati allo schermo, anche se non si tratta della TV ma degli smartphone.

A ridestare l’attenzione delle testate di gossip è ancora una volta lei: Gemma Galgani. La dama Torinese ha dovuto affrontare una stagione sfortunata quest’anno, puntellata di delusioni d’amore e di prese in giro dai suoi pretendenti. Nonostante i molti colpi subiti e i vari rumors che insistevano sul suo presunto abbandono agli studi di Maria De Filippi, Gemma non getta la spugna e continua ad inseguire i suoi sogni.

A settembre la vedremo ancora alle prese con la fantomatica ricerca del vero amore. Ormai tutti consapevoli del sogno che Gemma conserva nel cassetto: quello di potersi finalmente sposare. Ma a puntare i riflettori su Gemma, questa volta, non sono le sue liaison o le litigate con Tina Cipollari. Gemma, a sua insaputa, è stata pizzicata dai paparazzi in un modo mai visto prima.

Nonostante i suoi 72 anni di età, Gemma continua ad avere un fisico mozzafiato e non perde occasione per mostrarlo. La dama sfoggia abiti eleganti ed outfit ben congegnati. Eppure, la Galgani vanta degli hobby ben più moderati e intellettuali rispetto all’amore per la passerella che ha dimostrato nel corso di UeD.

Ed ecco, infatti, che la dama Torinese è stata paparazzata alle prese con l’ultimo libro di Luca Zanforlin. Immersa nel verde di uno dei parchi della sua città natale, seduta comoda su una panchina, Gemma si gode qualche ora di relax in compagnia della lettura. In effetti, la dama di UeD non ha mai fatto mistero della sua passione per la lettera stampata, rivelando come leggere l’aiuti a sentirsi serena.