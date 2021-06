UeD, Tina Cipollari: le foto senza trucco e parrucco

Nel salotto di UeD ci sono alcune personalità di cui il pubblico non può assolutamente fare a meno. Di certo una di queste è la nota opinionista Tina Cipollari. La bionda romana ha iniziato il suo percorso all’interno del dating show come tronista, ma Maria De Filippi ha presto capito che non avrebbe più potuto fare a meno di lei.

Infatti, ormai Tina è un’icona del format della Mediaset, il programma senza le sue sfuriate e le sue stoccate al vetriolo, sicuramente non sarebbe lo stesso. Uno dei motivi per cui Tina è passata alla storia, in particolare, è l’inimicizia con Gemma Galgani, nonché i suoi continui scherzi, che spesso, finiscono nel peggiore dei modi. Nell’ultima edizione del dating show, l’opinionista è stata meno presente del solito a causa di un trasloco.

Nonostante questo, Tina Cipollari è riuscita ad essere costantemente al centro dell’attenzione, grazie alla notizia delle sue nozze, che saranno celebrate presto. Ma questo non è il motivo per cui al momento la celebre opinionista di UeD si trova sui siti di gossip. La vamp ha fatto parlare di sé per uno scatto postato sui social senza make-up che le rende certamente molta giustizia.

Il suo tratto caratteristico, senza dubbio, sono i capelli biondo platino, tenuti sempre in una vaporosa acconciatura. Per non parlare, naturalmente, del suo carattere impetuoso, dinamico e travolgente che riesce sempre a scuotere gli studi del dating show. Ma nonostante in TV sì mostri sempre impeccabile, quanto al trucco e all’acconciatura, Tina continua ad essere una splendida donna anche senza cipria, rimmel o rossetti.

La foto al naturale della vampe romana, è stata scattata è pubblicata da lei stessa sul suo profilo Instagram. Tina, infatti, non ha nessuna paura di mostrarsi ai suoi fan acqua e sapone, essendo pienamente consapevole della sua bellezza.