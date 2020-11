Maria De Filippi ha tantissimi ammiratori e anche nell’ambiente dello spettacolo difficilmente sentiamo qualcuno muoverle critiche. Fa così sempre un po’ specie quando si sentono voci ostili.

Ex di Italia’s Got Talent e Uomini e Donne critica Maria De Filippi

Le dichiarazioni contro la presentatrice arrivano da Angela Favolosa Cubista. Ve la ricordate? Se tornasse il programma cult Matricole & Meteore uno spazio le spetterebbe di diritto. Salita alla ribalta per via della partecipazione a Italia’s Got Talent, pochi mesi dopo approdò negli studi di Uomini e Donne come protagonista del Trono Over.

Da U&D a Tik Tok

Allora la sua stella splendeva luminosissima, ma, trascorsi alcuni anni, la simpatica ed esuberante siciliana ha smesso di far parte del cast del popolare dating show, sbarcando sulla piattaforma Tik Tok.

Proprio in uno dei suoi ultimi video caricati sul celebre social network, frequentato soprattutto dai più giovani, Angela Favolosa Cubista si è recentemente scagliata contro Maria De Filippi. E per un motivo preciso.

Uso e consumo

La signora ha anzitutto puntualizzato di non aver mai percepito alcun cachet per partecipare alle trasmissioni di Queen Mary. L’ha sfruttata e poi l’ha buttata via, ha sbottato la donna. Per poi aggiungere che fanno tutti così, quel mondo è così: spietato e crudele. Ti prende, ti usa e, nel momento in cui smetti di suscitare interesse, ti liquida senza troppi complimenti. Quindi, Angela ha chiesto al suo pubblico perché a Uomini e Donne i partecipanti abbiano l’obbligo di ballare a stretto contatto fisico. A quanto pare non è d’accordo su determinate scelte della produzione.

Maria De Filippi risponderà a tono?

Dalle parole della frizzante Angela traspare certamente una forma di delusione. È stato davvero sedotta e abbandonata? Prima di sparare sentenze sarebbe quantomeno il caso di sentire la controparte. Con la forte presa di posizione una replica forse arriverà, o forse no. Chissà. Staremo a vedere se nelle prossime ore ci saranno da registrarsi novità in tal senso.