UeD: Gemma Galgani delusa dal suo cavaliere. Emerge una relazione segreta

UeD è uno dei programmi del palinsesto Mediaset che riserva più colpi di scena ai telespettatori. Non per niente i programmi di Maria De Filippi sono sempre un successo assicurato. Queen Mary, infatti, vanta un cast imprevedibile e porta contenuti sempre nuovi e sconvolgenti. Stavolta, a tornare al centro dei riflettori è una dama storica del parterre femminile del trono Over.

La dama aveva avuto una tormentata e turbolenta storia con Franco Garna, terminata in malo modo. Subito dopo, era riuscita a trovare l’amore e la felicità con Davide, il bel cavaliere che aveva conosciuto e notato proprio nel programma. Purtroppo, però, anche questa relazione non è riuscita a sbocciare e, infine, né lei né lui sono più tornati nello studio di UeD. Parliamo di Barbara De Santi che, a quanto pare, continua a far parlare di sé. Ma che cosa è successo di così eclatante? A quanto pare, il tutto avrebbe a che fare con Maurizio.

Come sappiamo, il cavaliere è stato uno dei corteggiatori di Gemma e lei ne è rimasta folgorata. I due avevano avuto una conoscenza piena di passione e, subito dopo, Maurizio aveva fatto un clamoroso retro front, infrangendo il cuore e i sogni della dama torinese. Il cavaliere e Barbara non si sono mai scambiati sguardi eloquenti né una parola, eppure le informazioni che circolano sul web parlano chiaro.

Sembra proprio che tra i due vada avanti un flirt lontano dalle telecamere. La notizia trapela tramite social e sembra evidente a tutti che tra Maurizio Guerci e Barbara De Santi ci sia qualcosa. In effetti, i due lo hanno già confessato in maniera molto velata ma ben sottintesa.

Di certo c’è una cosa: qualcuno non prenderà bene questa notizia. Ovviamente, quel qualcuno è Gemma Galgani che ha già il cuore spezzato. Questa sarebbe la beffa dopo il danno, per la torinese: Gemma non ha mai avuto un buon rapporto con Barbara e sicuramente sapere che si sta frequentando con il suo amore perduto non le farà piacere.