Le anticipazioni di UeD arrivate dopo le registrazioni avvenute domenica, preannunciano puntate piene di colpi di scena. Come al solito, a creare le dinamiche più intricate ed intriganti sono i protagonisti del trono over. In particolare, siamo riusciti a sapere che molto tempo sarà dedicato a Gemma Galgani, La dama del trono over che da decenni è parte integrante del dating show.

Le informazioni diffuse da IlVicolodelleNews rivelano che per la dama ci sono delle importanti novità. A quanto pare, dopo una frequentazione molto assidua, la Galgani finalmente confesserà di provare dei sentimenti forti nei confronti del cavaliere Aldo. L’uomo, di contro, accettato di conoscere anche un’altra dama: Isabella Ricci. A questa notizia, ovviamente Gemma cadrà in una profonda disperazione, mentre Isabella tornerà sui suoi passi, rivelando di non provare un’attrazione così intensa per il cavaliere.

Gemma, poi, racconta come ha passato l’esterna insieme ad Aldo. I due hanno trascorso una splendida serata nella casa della dama. Gemma in realtà rivela di essere rimasta abbastanza delusa. Tra lei e il cavaliere non c’è fisicità. Il cavaliere del parterre maschile di UeD si sente così messo alle strette e sarà costretto ad ammettere di non provare nulla di più di un sentimento d’amicizia per la donna.

Questa settimana avremo modo di vedere una nuova sfilata delle dame del programma e, anche in questo caso, Gemma Galgani non si risparmierà. La torinese si esibisce in un can-can, sfoggiando un intimo assolutamente provocante. Così facendo si guadagnerà ancora una volta il podio.

Di seguito, Aldo rivelerà di non aver capito molto bene i sentimenti che Gemma dice di provare per lui. Il cavaliere non si sarebbe accorto del grande trasporto provato dalla dama, allontanandosi da lei. La Galgani, di contro, lo rimprovera, accusandolo di averla piantata in asso proprio quando le cose per lei stavano iniziando a diventare serie e concrete.