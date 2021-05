UeD è un format firmato Mediaset ormai decennale e intramontabile. Nel corso della sua evoluzione, il programma ha preso nel suo cast alcune personalità che, col tempo, si sono rivelate fondamentali. Basti pensare alla celebre opinionista Tina Cipollari, che ha iniziato il suo percorso nel dating show come tronista per poi diventare una colonna portante di tutta la produzione.

Sicuramente, tra questi personaggi iconici non si può dimenticare Gemma Galgani, la dama Torinese che con le sue vicende amorose appassionato migliaia di telespettatori. La sua sfortuna in amore, però, ormai è proverbiale e sono diversi anni che Gemma cerca l’uomo della sua vita nel programma. Stando ad alcuni rumors, la dama Torinese potrebbe aver deciso di porre fine al suo percorso nel programma, dando l’ultimo addio agli studi di UeD.

L’argomento è stato trattato sulle pagine de “Il fatto Quotidiano”. Ecco cosa si può leggere sul settimanale: “L’avventura di Gemma Galgani a Uomini e Donne sta per giungere al termine? Secondo quanto riportato da Libero che cita il settimanale Nuovo Tv sembra proprio di sì. La dama torinese, complice il continuo battibecco con l’opinionista Tina Cipollari, è stata per anni al centro delle puntate del Trono Over del programma di Maria De Filippi”.

“Ma ormai il tempo è evidentemente ridotto. Chi sarà l’erede? Tra i nomi più plausibili quello di Isabella Ricci oppure di Ida Platano, tornata in studio dopo l’addio di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua”. Fortunatamente, un altro dei personaggi storici del dating show, Gianni Sperti, è arrivato per fare chiarezza su queste voci.

L’opinionista, intervistato dal magazine ufficiale di UeD, ha dato il suo punto di vista al riguardo: “Non penso che se ne andrà. Anzi, sono quasi certo che Gemma Galgani sarà ancora con noi. La differenza tra lei ed Isabella? Entrambe eleganti ma, mentre Gemma ‘insegue’ spesso l’amore perché innamorata dell’amore stesso, Isabella, donna risolta e risoluta, con un carattere forte, colta, è talmente centrata su se stessa che non permette a nessun uomo di mancarle di rispetto?”.